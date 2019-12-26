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Qiwi продала 2300 постаматов сервису логистики PickPoint

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Qiwi. сообщила, что продала сеть из 2300 постаматов Qiwi. Box логистическому оператору PickPoint и теперь планирует сосредоточиться на платформенных решениях.

"Рынок постаматов сейчас показывает динамичный рост, и для нас было важно вовремя передать актив в руки партнера с глубокой экспертизой в логистических сервисах", - прокомментировал сделку директор по стратегии Qiwi Алексей Рассказов. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Гендиректор PickPoint Надежда Романова напомнила, что ее компания участвовала в создании сети Qiwi Box, в выборе населенных пунктов и мест расположения постаматов, в доработке софта. "Фактически, строили ее "под себя", - отметила она.

Предполагается, что после закрытия сделки условия использования постаматов и коммерческие отношения с агентами останутся прежними. Выдача заказов и оплата наличными будут по-прежнему осуществляться через интерфейс терминалов Qiwi. Qiwi продолжит управлять технологической платформой.

Сеть постаматов Qiwi Box так же, как и сеть терминалов компании, работает по агентской модели: Qiwi предоставляет технологическую платформу и оборудование, агенты компании обеспечивают размещение и техническое обслуживание постаматов.

Qiwi plc управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы свыше 22,3 млн виртуальных кошельков и более чем 136 000 терминалов и точек приема платежей.

PickPoint - логистический сервис полного цикла для доставки заказов из интернет-магазинов. В его сети 8000 постаматов и пунктов выдачи заказов.

Qiwi Qiwi Box Pickpoint Алексей Рассказов Надежда Романова

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