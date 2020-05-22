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Qiwi задумался над вариантами модификации "Совести", не исключая продажи проекта или партнерства

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Qiwi обсуждает варианты модификации проекта карт рассрочки "Совесть", также не исключает его продажи или сотрудничества по нему с банками, сообщил гендиректор Qiwi Борис Ким в интервью газете "Ведомости".

"По плану этот проект должен был выйти на безубыточность в этом году, но сейчас мы уже рассматриваем разные сценарии. Обсуждается вариант его модификации, чтобы сделать его ближе к нашему основному платежному бизнесу и к нашему ключевому сегменту клиентов - самозанятых. Также возможен вариант продажи или сотрудничества с банками", - сказал Ким.

Он отметил, что убытки "Совести" постепенно сокращаются.

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Ранее сообщалось, что чистая выручка в сегменте потребительского финансового обслуживания, состоящая в основном из выручки по проекту "Совесть", за I квартал 2020 года выросла по МСФО в 2,6 раза - до 566 млн рублей. Чистый убыток составил 522 млн рублей, почти оставшись на уровне аналогичного периода 2019 года (532 млн рублей).

Другой проект - Рокетбанк - Qiwi в марте 2020 года решила свернуть, так как не нашла для него подходящего покупателя.

"Интерес к Рокетбанку был в том числе со стороны крупнейших банков. Но этот проект был не коробочным решением, и его нужно было бы интегрировать в новую структуру, на что ушло бы 4-6 месяцев. Но так как он приносил нам убыток каждый месяц, мы не могли себе этого позволить", - отметил гендиректор Qiwi. По его словам, цена за Рокетбанк была в размере до 1 млрд рублей. "Это больше, чем мы за него заплатили, но гораздо меньше, чем в него вложили", - добавил он.

В 2020 году группа крупных вложений не планирует, но не исключает точечные инвестиции, сообщил Ким. "Будем развивать дебетовые карты и кредитные предложения, проекты по данным, а также факторинговый бизнес", - отметил он.

Глава Qiwi напомнил, что в 2019 году помимо вложений в "Совесть" и Рокетбанк, группа инвестировала в фудтех-стартап Bartello и проект Guru.Taxi, приобрела компании "Биллинг онлайн" и "Открытый город", также выкупила доли у основателей Flocktory.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 21,8 млн виртуальных кошельков и более 127 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.

QIWI Совесть Борис Ким

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