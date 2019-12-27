Структура Абрамова и Абрамовича увеличила свой пакет в "Трансконтейнере" до блокирующего

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Енисей Капитал" Александра Абрамова и Романа Абрамовича, владевшее 24,74% акций ПАО "Трансконтейнер", увеличило свою долю в капитале железнодорожного оператора до 25,1%.

Согласно сообщению ж/д оператора, дата наступления события - 16 декабря.

Как сообщалось, в конце ноября группа "Дело" Сергея Шишкарева стала победителем аукциона по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", за этот пакет также боролись ООО "Енисей Капитал" и структура Владимира Лисина. "Дело" предложила за контроль в ж/д операторе 60,3 млрд рублей - почти вдвое выше стартовой цены. Позже стало известно, что 30% головной компании группы "Дело" получила госкорпорация "Росатом".

"Дело" готово обсуждать со структурой Абрамова и Абрамовича ее сохранение в "Трансконтейнере", как и с другим миноритарием - банком ВТБ, заявил Шишкарев в интервью "Коммерсанту" в четверг. "Официальная оферта должна быть подана в январе, после этого у акционера будет 70 дней на ее принятие. Но когда я говорю, что ВТБ мог бы остаться акционером группы, то же касается и "Енисей Капитала". Если они хотят развивать вместе с нами компанию, почему бы не поискать дополнительную синергию при выходе на новые рынки или по сотрудничеству на Дальнем Востоке? Пока инициатив нет", - сказал Шишкарев.

Отвечая на вопрос, понятно ли, что "Енисей" примет оферту, бизнесмен заявил: "Мы идем по процедуре". На вопрос "Вы с ними уже общались?" предприниматель ответил: "Формально нет".

По словам Шишкарева, "Дело" пока "не продвинулось" в обсуждении вопроса о сохранении ВТБ среди акционеров "Трансконтейнера". У банка - 24,84% акций оператора и форвардный контракт со сторонним инвестором. Сам ВТБ его не называл, но рейтинговое агентство "Эксперт РА" ранее сообщало, что это "Енисей Капитал", причем в IV квартале срок исполнения был продлен еще на максимум 12 месяцев.

"Трансконтейнер" владеет и управляет 74,1 тыс. крупнотоннажных контейнеров, 27,8 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в России (на 38 станциях) и в Словакии, также ему принадлежат 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане; будут проданы) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах.