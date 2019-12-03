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"Росатом" станет совладельцем купившей "Трансконтейнер" группы "Дело"

"Росатом" станет совладельцем купившей "Трансконтейнер" группы "Дело"
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" станет совладельцем группы "Дело" Сергея Шишкарева, который обошел Романа Абрамовича и Владимира Лисина на аукционе по продаже "Трансконтейнера" - крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России, сообщает во вторник РБК со ссылкой на два источника, знакомых с деталями переговоров.

"Росатом" получит 30% в головной компании группы - ООО "УК Дело", однако сумму сделки источники РБК не называют. Один из них отметил, что о сделке могут объявить в ближайшие дни. В госкорпорации и группе "Дело" отказались давать комментарии по этому поводу.

На прошлой неделе группа "Дело" Шишкарева победила в аукционе по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", предложив за контроль 60,3 млрд руб. - почти вдвое выше стартовой цены и обойдя таким образом структуры Романа Абрамовича и Владимира Лисина.

Финансировать покупку "Трансконтейнера" госкорпорация не будет. РБК отмечает, что приоритетом совместной работы будет развитие Северного морского пути

Росатом Дело Трансконтейнер

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