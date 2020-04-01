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Прокуратура Москвы уличила 14 крупных продуктовых и аптечных сетей в нарушениях по коронавирусу

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Прокурор Москвы Денис Попов выдал предостережения руководителям 14 крупных продуктовых и аптечных сетей о недопустимости нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Пандемия коронавируса

Прокурорские проверки выявили, что некоторые сети не готовы исполнять требования социального дистанцирования, введенные указом мэра Москвы Сергея Собянина, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Эти требования там нзавали "важной и неотложной мерой по предупреждению возможных очагов распространения вирусной инфекции".

Прокурорам административных округов и межрайонным прокурорам города Попов поручил наладить постоянные проверки мгазинов и аптек и немедленно принимать меры по предупреждению нарушений, если на то будут основания.

В столице с 30 марта введен режим самоизоляции, и горожанам разрешено ходить только в ближайшие магазины и аптеки.

С 28 марта, в соответствии с указом президента о нерабочей неделе, в Москве закрыли все магазины, кроме продуктовых или торгующих непродовольственными предметами первой необходимости. Мэр Сергей Собянин обязал ритейл и сети аптек обеспечить, чтобы посетители соблюдали дистанцию в полтора-два метра, например, с помощью разметки на полу или контролю за входом.

Дополняется

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва прокуратура Москвы Денис Попов Сергей Собянин

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