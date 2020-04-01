Прокуратура Москвы уличила 14 крупных продуктовых и аптечных сетей в нарушениях по коронавирусу

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Прокурор Москвы Денис Попов выдал предостережения руководителям 14 крупных продуктовых и аптечных сетей о недопустимости нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Прокурорские проверки выявили, что некоторые сети не готовы исполнять требования социального дистанцирования, введенные указом мэра Москвы Сергея Собянина, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Эти требования там нзавали "важной и неотложной мерой по предупреждению возможных очагов распространения вирусной инфекции".

Прокурорам административных округов и межрайонным прокурорам города Попов поручил наладить постоянные проверки мгазинов и аптек и немедленно принимать меры по предупреждению нарушений, если на то будут основания.

В столице с 30 марта введен режим самоизоляции, и горожанам разрешено ходить только в ближайшие магазины и аптеки.

С 28 марта, в соответствии с указом президента о нерабочей неделе, в Москве закрыли все магазины, кроме продуктовых или торгующих непродовольственными предметами первой необходимости. Мэр Сергей Собянин обязал ритейл и сети аптек обеспечить, чтобы посетители соблюдали дистанцию в полтора-два метра, например, с помощью разметки на полу или контролю за входом.

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