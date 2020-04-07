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Baring Vostok выставил Volga Gas на продажу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров нефтегазодобывающей компании Volga Gas plc (основана Baring Vostok Capital Partners) принял решение начать формальную процедуру изучения возможностей максимизации стоимости компании, которые включают в себя продажу всей компании или части ее капитала, а также ее активов, сообщает Volga Gas.

Совет директоров учредил комитет из независимых директоров для контроля за процессом выбора покупателя или партнера.

Консультантом по продаже назначен Renaissance Capital - Financial Consultant Limited, независимым финансовым консультантом - Auctus Advisors LLP.

Volga Gas принадлежат лицензии на четыре углеводородных участка в Волгоградской и Саратовской областях: Восточно-Макаровский, Карпенский, Добринский, Урожайный-2. По последним данным, запасы нефти на участках компании по категории 1Р составляли 6,4 млн баррелей, конденсата - 4,5 млн баррелей, газа - 305 млн куб. м; по категории 2P нефти - 6,4 млн баррелей, конденсата - 5,75 млн баррелей, газа - 305 млн куб. м. Общие запасы нефти и конденсата по 1Р составляли 10,9 млн баррелей н.э., по 2Р - 12,1 млн баррелей н.э.

По итогам 2019 года компания снизила среднесуточную добычу углеводородов на 4% - до 4,927 тыс. баррелей н.э.

Бумаги Volga Gas торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи. Крупнейшим акционером является фонд Baring Vostok.

Baring Vostok Volga Gas

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