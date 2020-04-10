В Москве в январе-марте стало больше свободных торговых помещений

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в I квартале торговых точек открыли меньше, а закрыли больше, чем год назад. Повышенное количество закрытий магазинов привело к увеличению свободных помещений в столице. В основных торговых коридоров 9,9% площадей были вакантны, что на 0,8% выше показателей предыдущего квартала, подсчитали в компании JLL.

В январе-марте количество открытий в центральном стрит-ритейле столицы упало на 32% по сравнению с показателями прошлого года. Количество закрытий превзошло усредненный показатель по нескольким прошлым годам почти в 1,6 раза, рассказал руководитель отдела исследований JLL в России Владислав Фадеев. В I квартале 2019 года закрытий было больше на 7%, чем в 2020 году, поскольку в тот период стрит-ритейл активно перестраивался в связи с переходом рынка после Чемпионата мира по футболу к нормальным условиям работы.

Эксперты отмечают, что в структуре открытых объектов более половины занимают рестораны и кафе, их доля составила 57%. Еще 12% заняли супермаркеты и специализированные магазины. При этом с начала года в Москве не появилось ни одного представителя из сегмента "банки и услуги". "Представители банковского сектора уже с начала года очень осторожно смотрели на рынок", - отметил Фадеев.

"Основной эффект от сложившейся непростой для ритейла ситуации мы увидим по итогам первого полугодия. Вакантность будет продолжать расти, полагаем, что в связи со сложившейся ситуацией, помещений станет больше на 20-30%, что может во втором квартале привести к увеличению доли свободных помещений еще на 2-3 п.п.", - считают в JLL.

Ритейлеры и рестораторы уже сейчас страдают от спада трафика и товарооборота, при этом арендные ставки стрит-ритейла Москвы по итогам первого квартала года значительно не изменились.

"Тем не менее, многие игроки сейчас приостановили планы по развитию, некоторые закрылись, развитие в сложившемся контексте продолжают только самые крупные продуктовые сети и аптеки. Это в дальнейшем повлечет за собой снижение ставок", - отметила руководитель отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве Екатерина Подлесных.