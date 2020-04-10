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В Москве в январе-марте стало больше свободных торговых помещений

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в I квартале торговых точек открыли меньше, а закрыли больше, чем год назад. Повышенное количество закрытий магазинов привело к увеличению свободных помещений в столице. В основных торговых коридоров 9,9% площадей были вакантны, что на 0,8% выше показателей предыдущего квартала, подсчитали в компании JLL.

Экономический кризис

В январе-марте количество открытий в центральном стрит-ритейле столицы упало на 32% по сравнению с показателями прошлого года. Количество закрытий превзошло усредненный показатель по нескольким прошлым годам почти в 1,6 раза, рассказал руководитель отдела исследований JLL в России Владислав Фадеев. В I квартале 2019 года закрытий было больше на 7%, чем в 2020 году, поскольку в тот период стрит-ритейл активно перестраивался в связи с переходом рынка после Чемпионата мира по футболу к нормальным условиям работы.

Эксперты отмечают, что в структуре открытых объектов более половины занимают рестораны и кафе, их доля составила 57%. Еще 12% заняли супермаркеты и специализированные магазины. При этом с начала года в Москве не появилось ни одного представителя из сегмента "банки и услуги". "Представители банковского сектора уже с начала года очень осторожно смотрели на рынок", - отметил Фадеев.

"Основной эффект от сложившейся непростой для ритейла ситуации мы увидим по итогам первого полугодия. Вакантность будет продолжать расти, полагаем, что в связи со сложившейся ситуацией, помещений станет больше на 20-30%, что может во втором квартале привести к увеличению доли свободных помещений еще на 2-3 п.п.", - считают в JLL.

Ритейлеры и рестораторы уже сейчас страдают от спада трафика и товарооборота, при этом арендные ставки стрит-ритейла Москвы по итогам первого квартала года значительно не изменились.

"Тем не менее, многие игроки сейчас приостановили планы по развитию, некоторые закрылись, развитие в сложившемся контексте продолжают только самые крупные продуктовые сети и аптеки. Это в дальнейшем повлечет за собой снижение ставок", - отметила руководитель отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве Екатерина Подлесных.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва JLL ЧМ-2018

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