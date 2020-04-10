Рекомендация ЦБ платить по кредитам в "нерабочем" апреле вызвала вопросы. Обзор

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Экспертное сообщество неоднозначно восприняло разъяснение Банка России о том, что, несмотря на объявленные в апреле нерабочие дни, выплаты заемщиков по кредитам должны производиться по графику. Кредитные договоры, как и все иные договорные отношения, в первую очередь регулируются гражданским правом, источником которого разъяснения ЦБ РФ не являются, напоминают юристы.

В конце марта президент РФ подписал указ о том, что дни с 30 марта по 3 апреля объявляются нерабочими с сохранением заработной платы. Тут же возник вопрос о том, по какому графику заемщикам платить кредиты. В одних договорах банки указывают, что в случае, если дата очередного платежа приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то деньги списываются в ближайший следующий за ним рабочий день. В ряде случаев в договорах ничего о таких ситуациях не говорится.

Спустя два дня после объявления нерабочей недели ЦБ РФ распространил информационное письмо, в котором сообщил, что если платежи по кредитам приходятся на эти даты, то они переносятся на ближайший следующий рабочий день. "Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день", - в подтверждение ЦБ РФ процитировал статью 193 Гражданского кодекса РФ.

Однако этой позиции регулятор придерживался недолго. Через неделю, когда "режим" нерабочих дней был продлен до конца апреля, ЦБ РФ распространил пресс-релиз, в котором сообщил, что нерабочие дни до 30 апреля не являются основанием для переноса исполнения обязательств по выплате кредитов. "Обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорилось в пресс-релизе ЦБ РФ.

Изменение подхода регулятор объяснял тем, что предыдущие рекомендации выпускал в условиях отсутствия ясности по особенностям работы финансовых организаций, что не позволило сразу выработать оптимальное решение. Однако позже стало понятно, что банки продолжают работать, а "сохранение полной заработной платы в период с 4 по 30 апреля позволяет не вводить особый режим погашения банковских кредитов". Кроме того, регулятор предполагал, что банки будут учитывать возможности заемщика по исполнению обязательств и не станут начислять пени, штрафы и повышенные проценты.

Юристы не берутся прогнозировать исход возможных споров между банками и их клиентами о платежах в "нерабочем" апреле 2020 года, но отмечают, что выпущенные разъяснения ЦБ РФ для банков не являются обязательными. "Кредитные договоры, как и все иные договорные отношения, в первую очередь регулируются гражданским правом, источником которого разъяснения ЦБ РФ не являются", - отмечает руководитель практики банковского и финансового права адвокатского бюро КИАП Роман Суслов. Но суды точно будут оценивать разъяснения ЦБ РФ в качестве одного из доказательств правоты банка, считает он.

У экспертов нет однозначного ответа на вопрос, должны ли переноситься платежи по кредитам в апреле. "В настоящий момент существует значительная неопределенность в отношении феномена апрельских "нерабочих" дней. Многие юристы сходятся на том, что это точно не классические выходные или праздники, скорее это особый режим работы в условиях пандемии", - говорит Суслов.

Адвокат, партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Максим Платонов соглашается, что о правовых последствиях признания дней нерабочими невозможно ответить однозначно. "С одной стороны, статья 193 ГК РФ указывает, что сроки, приходящиеся на нерабочий день, переносятся на следующий за ним рабочий день. С другой стороны, смысл этой статьи заключается в том, что обязательство невозможно исполнить в нерабочий день (закрыты банки, работники не выполняют трудовые функции и т.д.). Но в настоящее время эти условия не выполняются, поскольку некоторые отделения банков до сих пор открыты, существуют сервисы онлайн-банкинга", - рассуждает он, подчеркивая, что неоднозначность подтверждается и изменением позиции Банка России.

По его мнению, объявленные нерабочие дни могут служить основанием для переноса срока исполнения обязательств. Но этот перенос должен быть применен одинаково ко всем участникам правоотношений, чтобы в результате одни не были поставлены в преимущественное положение по сравнению с другими.

При этом юристы возлагают надежды на оперативную реакцию Верховного суда РФ, который сейчас готовит разъяснения по вопросам, возникающим в связи с непредвиденными обстоятельствами.