Эксперты ВЭБ предсказали падение доходов россиян на 17,5% во II квартале

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Реальные располагаемые доходы населения во II квартале, по прогнозу ВЭБа, обвалятся на 17,5% в годовом выражении. Это следует из обзора института исследований и экспертизы ВЭБ РФ, опубликованном на его сайте.

По итогам 2020 года реальные располагаемые доходы упадут на 6,5%.

В 2021 году ВЭБ ожидает восстановительного роста реальных располагаемых доходов на 6,1%.

Что касается страны в целом, то падение ВВП РФ во II квартале 2020 года может составить 18% по сравнению со II кварталом 2019 года. В III квартале снижение ВВП замедлится до 0,9%, а в IV квартале может быть незначительный рост на 1,3%.

В целом по итогам 2020 года ВЭБ прогнозирует снижение ВВП РФ на 3,8% при среднегодовой цене на нефть в $34 за баррель с резким отскоком российской экономики в 2021 году - ростом на 4,8% при цене на нефть в $44 за баррель.

Годовые прогнозы ВЭБа по ценам на нефть были посчитаны в сценарии "ценовой войны", в сценарии возобновления ограничений добычи нефти ВЭБ ожидает цен на нефть в $39 в 2020 году и $51 в 2021 году.

Среднегодовой курс доллара прогнозируется ВЭБом в 74,1 руб. в 2020 году и 70,1 руб. в 2021 году