Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 1%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен blue chips на фоне продолжающегося снижения нефти из-за сокращения спроса на сырье в условиях мирового карантина из-за коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 1%, при этом лидируют в откате бумаги нефтяных компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2604,64 пункта (-1%), индекс РТС - 1121,63 пункта (-1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3%.

Доллар стоит 73,64 рубля (+0,64 рубля).

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (-3%), "Газпром нефти" (-2%), "Роснефти" (-2%), ПАО "Полюс" (-1,9%), "Башнефти" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), "РусАла" (-1,2%), ВТБ (-1,1%).

Подросли бумаги "Распадской" (+0,4%), "префы" "Россетей" (+0,4%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе актуальным сценарием выглядит консолидация вблизи отметки 1100 пунктов по индексу РТС. Стартовавший в США сезон выхода корпоративной отчетности за первый квартал пока не сформировал однозначной "карты реальности"; в среду ожидаются отчеты Bank of America (13:45 по московскому времени), Goldman Sachs (14:30 по Москве), Citigroup. Кроме того, в 17:30 по Москве будут опубликованы данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые могут повлиять на динамику нефтяных фьючерсов. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 73 руб./$1.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, масштабные количественные программы ведущих регуляторов создают базу для размытия ценности денег, а золото является традиционным инструментом спасения. С начала XXI века оно подорожало более чем в шесть раз.

США надеются на скорый перезапуск экономики

Американский рынок решил сосредоточиться на надеждах скорого перезапуска экономики. Однако результаты корпораций за первый квартал еще не дают полного представления о потерях, которые ждут экономику впереди. В МВФ прогнозируют потерю до $9 трлн у мировой экономики до конца 2021 года. В десяти американских штатах начали разработку плана открытия экономики после ограничительных мер. Пример Китая показывает, что жесткие, а то и жестокие, меры позволяют быстро взять ситуацию под контроль.

Азиатские инвесторы обратили больше внимания на прогнозы МВФ, где ожидают худший спад со времен Великой депрессии. Нефть пытается вернуться к росту, но пока ей сложно противостоять реальной статистике потребления и негативным прогнозам по мировой экономике. Впрочем, в Индии планируют отменить часть ограничительных мер, что должно способствовать резкому повышению спроса на топливо со стороны сельскохозяйственного сектора. Этот фактор может поддержать оптимизм российских инвесторов в среду, считает Кочетков.

В США индексы во вторник завершили торги ростом на 2,4-4% на фоне растущих надежд на прохождение пика пандемии коронавируса в стране и скорое возобновление экономической активности.

Ситуация с распространением коронавируса в штате Нью-Йорк достигла своего пика, заявил губернатор Эндрю Куомо. Директор Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил в эфире американского телеканала NBC News, что Штаты могут достичь пика распространения коронавируса уже в течение этой недели.

Президент США Дональд Трамп сказал, что решение по возвращению экономической активности страны в нормальное русло будет принято в ближайшем будущем. По его словам, общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до 1 мая, причем для каждого из 50 штатов будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.

В США из-за коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации.

Между тем, в Азии в среду преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,7%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали заявления Международного валютного фонда о том, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. По оценке аналитиков фонда, падение глобального ВВП может составить 3%, в то время как в 2009 году он снизился всего на 0,1%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Как сообщается в пресс-релизе НБК, ставка по однолетним кредитам будет уменьшена до 2,95% с 3,15% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года.

Кроме того, НБК в среду влил 100 млрд юаней ($14,19 млрд) в банковскую систему в рамках программы MLF.

Нефть

Нефть утром в среду после локальной коррекции возобновила снижение, обновляя минимумы за последние две недели; цена Brent находится на $0,9 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $29,07 за баррель (-1,8% и -6,7% во вторник), июньская цена WTI - $27,1 за баррель (-1,1%).

Снижение спроса на нефть перевешивает позитивное влияние соглашения по снижению добычи ОПЕК+, пишет MarketWatch.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 апреля, выросли на 13,1 млн баррелей. От статистики Минэнерго США в среду (17:30 по Москве) аналитики S&P Global (SPB: SPGI) Platts ожидают увеличения запасов нефти за неделю на 10,1 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.