"Газпром" обязал своих вахтовиков носить при себе градусники

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Дочерние компании "Газпрома", широко использующие в своей работе вахтовый метод, применяют специальные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Генеральный директор ООО "Газпром добыча Ямбург" Олег Арно в своем обращении к сотрудникам отметил: "Особенностью нашего предприятия является вахтовый метод работы, что, к сожалению, связано с дополнительными рисками распространения инфекционных заболеваний. Это касается не только коронавирусной инфекции, но и сезонных ОРВИ и гриппа".

Все работники ООО обязаны ежедневно утром и вечером измерять температуру тела, в случае ее повышения до 37,1 и выше оставаться по месту жительства и вызвать врача на дом.

"Руководители структурных подразделений обязаны контролировать местонахождение своих сотрудников даже в период межвахтового отдыха, особенно это касается зарубежных поездок. Если сотрудник находится за рубежом или прибыл из зарубежной поездки, необходимо уведомить об этом управление капитального строительства и ремонта (УКиСР)", - пишет Арно.

На контрольно-пропускных пунктах Ямбургского и Заполярного месторождений, а также в аэропорту поселка Ямбург будет организован медицинский осмотр прибывающего вахтового персонала. Все работники с подозрением на ОРВИ будут изолированы для дальнейшего наблюдения и лечения.

Дополнительно будет организован предполетный медицинский осмотр вахтового персонала в точках сбора.

"Работникам, находящимся на междувахтовом отдыхе, в отпусках, командировках и отсутствующим на рабочем месте по другим причинам, при следовании на рабочую вахту необходимо прибыть в пункты сбора в соответствии с графиком работы, имея при себе персональный термометр (по возможности электронный). Перед регистрацией на вахтовые авиарейсы будет производиться термометрический самоконтроль и ознакомление медицинского работника с результатами термометрии", - предписывает гендиректор "Газпром добыча Ямбург".

"Прошу учесть это обязательно. Особенно это касается тех работников, которые проживают на значительном удалении от точек сбора. Не стоит пытаться попасть на вахтовый рейс, если Вы не здоровы. Будет гораздо проще, а самое главное, правильнее остаться по месту жительства, открыв листок нетрудоспособности и получив необходимое лечение. Разумеется, об этом необходимо предупредить своего руководителя", - также пишет Арно.

Он также сообщил, что рассматривается возможность в соответствии со статьей 299 Трудового кодекса РФ увеличения максимальной продолжительности вахты до трех месяцев.