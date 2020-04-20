Коронавирус нашли у работника на Ямбургском месторождении "Газпрома"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Коронавирус нашли у госпитализированного ранее сотрудника компании-подрядчика на Ямбургском месторождении, сообщает ООО "Газпром добыча Ямбург".

Заразившийся жил в общежитии в районе вахтового жилого комплекса газового промысла N6, расположенного в 50 км от Ямбурга. Те кто с ним контактировал, изолированы, симптомов ОРВИ у них нет. Среди них нет сотрудников "Газпром добычи Ямбург".

На добыче газа и газового конденсата на месторождениях "Газпром добычи Ямбург" инцидент не сказался.

"Газпром добыча Ямбург" разрабатывает Ямбургское и Заполярное месторождения, владеет лицензиями на Тазовский, Парусовый, Южно- и Северо-Парусовые, Тазовско-Заполярный и Сеяхинский участки недр. Кроме того, за компанией закреплена ответственность за освоение Северо-Каменномысского, Каменномысского-море, Чугорьяхинского, Обского, Семаковского, Антипаютинского, Тота-Яхинского месторождений.