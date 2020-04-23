Число новых заявок на пособие по безработице в США сократилось 4,427 млн

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 4,427 млн, говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 5,237 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 5,245 млн.

Эксперты ожидали меньшего падения числа заявок до 4,2 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 апреля, подскочило на 4,064 млн - до 15,976 млн с пересмотренных 11,912 млн на предыдущей неделе.

Как отмечает The Wall Street Journal, общее число американцев, обратившихся за пособием по безработице с момента начала приостановки работы предприятий из-за коронавируса в середине марте, превысило 26 млн.

По прогнозу Oxford Economics, количество рабочих мест в стране из-за пандемии сократится 27,9 млн, из которых 8-10 млн в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность и строительство.

Экономисты ожидают, что уровень безработицы в США вырастет до 15-20%, пишет MarketWatch.