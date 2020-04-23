Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

Число новых заявок на пособие по безработице в США сократилось 4,427 млн

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 4,427 млн, говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 5,237 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 5,245 млн.

Эксперты ожидали меньшего падения числа заявок до 4,2 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

В миреШтаты США стремительно расходуют средства на выплату пособий по безработицеЧитать подробнее

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 апреля, подскочило на 4,064 млн - до 15,976 млн с пересмотренных 11,912 млн на предыдущей неделе.

Как отмечает The Wall Street Journal, общее число американцев, обратившихся за пособием по безработице с момента начала приостановки работы предприятий из-за коронавируса в середине марте, превысило 26 млн.

По прогнозу Oxford Economics, количество рабочих мест в стране из-за пандемии сократится 27,9 млн, из которых 8-10 млн в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность и строительство.

Экономисты ожидают, что уровень безработицы в США вырастет до 15-20%, пишет MarketWatch.

США

Новости по теме

Новости

Продавцам разрешат работать без масок только после остановки эпидемии коронавируса

Российские торговые сети начали закрывать вход для покупателей без масок

Российские торговые сети начали закрывать вход для покупателей без масок
Экономический кризис

Крупный бизнес пришел к государству за реструктуризацией долгов. Обобщение

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Экономический кризис

Аргентина просрочила выплату процентов по долгу и вплотную приблизилась к дефолту

Аргентина просрочила выплату процентов по долгу и вплотную приблизилась к дефолту

Белоусов предупредил банки о проблемах осенью

Белоусов предупредил банки о проблемах осенью

Минтруд предложил увеличить до полугода вахты на непрерывных производствах

"Аэрофлот" сократит зарплаты топ-менеджмента на 40%

"Аэрофлот" сократит зарплаты топ-менеджмента на 40%

Глава Минстроя назвал неизбежным подорожание стройматериалов

Путин заявил, что банки взяли на себя убытки, связанные с антикризисной помощью клиентам

Путин заявил, что банки взяли на себя убытки, связанные с антикризисной помощью клиентам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');