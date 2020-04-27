Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,7%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне подъема внешних фондовых площадок, фактором сдерживания "быков" выступает слабая нефть; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-0,7%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2577,65 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1088,6 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,6%.

Доллар прибавил 74,66 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали рублевые акции "Яндекса" (+1,6%), "Мечела" (+1,3% и +1,6% "префы"), "Мосбиржи" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Мобильных телесистем" (+1%), "АЛРОСА" (+1%), "Норникеля" (+1%), "Россетей" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%), Сбербанка (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%).

Хуже рынка выглядят акции "Газпром нефти" (-0,03%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,3%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в понедельник на рынке акций РФ возможен переход в фазу восстановления. Трейдеры на мировых фондовых площадках связывают свои оптимистичные ожидания с планами отдельных крупных стран по "открытию" экономики и масштабными мерами стимулирования со стороны мировых центробанков. О постепенном смягчении социальных ограничений начиная с 4 мая объявил премьер-министр Италии, аналогичный план, как ожидается, будет представлен премьер-министром Франции во вторник. Банк Японии снял ограничения на объем выкупа суверенных облигаций и увеличил лимиты на выкуп корпоративных, что вызвало благоприятную реакцию на азиатских фондовых площадках.

В течение недели ожидаются решения в сфере монетарной политики ФРС США и ЕЦБ (29 и 30 апреля соответственно). Вместе с тем, обстановка на нефтяном рынке по-прежнему характеризуется повышенной волатильностью, фьючерсы на Brent торгуются ниже $21 за баррель.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что основным фактором для мировых рынков на неделе останется ситуация с распространением коронавируса. В последнее время темпы роста количества заболевших в мире остаются достаточно высокими, а количество случаев инфицирования вплотную подошло к 3 млн человек. При этом в текущий момент слышатся противоречивые заявления относительно смягчения и отмены карантинных мер, которые сдерживают экономическую активность в большом числе стран. Так, Италия и Испания готовы начать смягчать ограничения уже в начале мая, в США речь идет о том, что карантинные меры могут быть продлены до лета. Сложившаяся ситуация сдерживает активность покупателей, так как все еще нет точных оценок потерь мировой экономики, а значит и ценовых ориентиров по широкому спектру активов.

Настроения на рынках утром в понедельник можно охарактеризовать как противоречивые: растут фондовые площадки в Азии и фьючерсы в США, но рынок энергоносителей выглядит слабо. На этом фоне все же можно ожидать попыток роста российских акций, индекс МосБиржи может подтянуться к 2600 пунктам. При этом в ходе короткой торговой недели не исключены попытки возобновления нисходящей динамики и отступления рынка в диапазон 2300-2500 пунктов, считает Зварич.

В США в пятницу индексы выросли на 1,1-1,7% на акциях компаний технологического и финансового секторов, но неделя завершилась снижением индикаторов.

Инвесторы анализировали статистические данные, смешанную отчетность компаний и новый пакет экономических мер, принятый Конгрессом США для борьбы с негативными последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, пишет MarketWatch.

По данным издания, некоторую поддержку рынку оказали признаки стабилизации цен на нефть, которые в начале прошлой недели ушли в отрицательную зону, хотя неопределенность относительно масштабов экономического кризиса, разворачивающегося из-за пандемии, заставляет инвесторов сомневаться в продолжительности роста сырьевых цен.

Участников рынка также воодушевили новости о том, что президент США Дональд Трамп в пятницу одобрил законопроект о пакете финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и его последствиями почти на $500 млрд.

США со значительным отрывом опережают остальные страны мира по числу выявленных случаев COVID-19 и смертей от этого вируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано более 941 тыс. случаев COVID-19, около 54 тыс. зараженных умерли, выздоровели свыше 105 тыс. человек.

В понедельник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,9%, китайский Shanghai Composite растет на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,5%).

Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что по состоянию на утро понедельника в китайской провинции Хубэй и ее административном центре городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции, не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19 и случаев летального исхода.

В минувшее воскресенье из больниц Хубэя и Уханя были выписаны последние 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом, в понедельник не выявлено ни одного человека, с подозрением на наличие инфекции.

Банк Японии в понедельник не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики (ставки сохранены прежними), но отменил лимит на выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE), объем которой ранее ограничивался 80 трлн иен ($743 млрд) в год, увеличив, таким образом, масштаб стимулов в ответ на негативные последствия пандемии коронавируса для экономики.

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в марте 2020 года упала на 34,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, поскольку промышленный сектор сталкивается со множеством проблем, возвращаясь к жизни после приостановки активности из-за пандемии коронавируса. В январе-феврале показатель рухнул на 38,3% - максимальными темпами с 2010 года.

Нефть утром в понедельник дешевеет на опасениях инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал цен на фьючерсы, как это уже произошло неделю назад. Цена июньской Brent находится на $1,2 ниже уровня закрытия 24 апреля.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $20,33 за баррель (-5,2% и +0,9% в пятницу), июньская цена WTI - $14,59 за баррель (-13,9%).

Между тем, компания Saudi Aramco начала сокращать добычу, с опережением выполняя договоренности о совместном снижении с 1 мая производства 23 странами ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg.

О намерении досрочно начать выполнять соглашение, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, заявили Кувейт, Алжир, Нигерия.

В США аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки из-за низких цен, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Производство нефти в мире составляет около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн б/с.