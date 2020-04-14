Акции "Газпрома" подорожали на новостях о дивидендах

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" усилили рост на торгах Московской биржи во вторник днем на новостях о дивидендах; к 16:00 котировки ценных бумаг газовой компании достигли отметки 191,2 рубля за штуку, что на 1,66% выше уровня закрытия понедельника, в то время как несколькими минутами ранее акции торговались вблизи 188,5 рубля за штуку (рост составлял всего 0,2-0,3%).

ПАО "Газпром" может выплатить за 2019 год дивиденды в размере 15,24 рубля на акцию после 16,61 рубля за 2018 год, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Газпром" сейчас внедряет новую дивидендную политику, которая предусматривает курс на выплату 50% от чистой прибыли по МСФО с корректировкой на неденежные статьи. В 2020 году намечено направить на дивиденды не менее 30% прибыли, в 2021 году - 40% и 50% в 2022 году. В феврале компания сообщила, что в 2020 году "корректировки будут применяться лишь частично либо не будут применяться вовсе".

В феврале в презентации ко Дню инвестора "Газпром" опубликовал оценку чистой прибыли по МСФО за 2019 год - $21,4 млрд ($23,3 млрд за 2018 год). Годовую отчетность по МСФО компания пока не публиковала.