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Вопросы об отсрочке выплаты дивидендов госкомпаниями правительство будет решать индивидуально

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о возможности отсрочки выплаты дивидендов госкомпаниями правительство будет решать индивидуально, сообщил в интервью "Интерфаксу" министр энергетики РФ Александр Новак.

Ранее такую меру Минэнерго предложило для поддержки компаний в условиях пандемии коронавируса.

Министр не уточнил, рассматривается ли возможность отсрочки выплаты дивидендов госкомпаниями только на госпакет или в целом: "Я думаю, что в каждом случае вопрос будет рассматриваться индивидуально в правительстве по крупным компаниям, исходя из финансово-экономического состояния". По его словам, пока с этим вопросом определенностей нет. "Пока нет. Пока таких решений не было принято еще", - подчеркнул министр.

"В отношении денежных мер поддержки наши компании не обращались, есть предложения с их стороны скорректировать ряд нормативных актов, документации, связанных с разработкой технологических схем, поскольку в них предусмотрены обязательства компаний по добыче, инвестициям, поэтому все больше обращений, носящих технический характер", - отметил он.

По словам министра, "ситуация с сервисными компаниями находится под особым контролем, и большая часть самых основных из них вошли в перечень системообразующих организаций". "По ним будут осуществлять мониторинг, оценку финансово-экономического состояния, при необходимости будут оказываться меры господдержки, предусмотренные для системообразующих компаний", - отметил он.

Новак также заметил, что предложения по поддержке нефтяных компаний путем девальвации рубля не рассматриваются.

Министр также заметил, что пока компании ТЭК не обращаются с предложениями об отсрочке строительства каких-то объектов из-за ситуации с коронавирусом. "Каждая компания самостоятельно определяет свою политику и стратегию, в том числе и учитывая меры по борьбе с коронавирусом. Мы исходим из того, что все проекты должны продолжать реализовываться в сроки", - отметил он.

Александр Новак

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