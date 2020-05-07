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Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за миром на неплохой статистике из Китая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам вслед за мировыми площадками и нефтью на ожиданиях постепенного снятия карантинных ограничений в Европе и США, а также надеждах на восстановление спроса на сырье, что подогревалось неплохой статистикой из Китая за апрель после прохождения в стране пика пандемии COVID-19.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2634 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1126,48 пункта (+1,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2,3% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 73,67 рубля (-0,91 рубля).

Подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (+2,3%), "Роснефти" (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,7%), "Яндекса" (+1,6%), "Норникеля" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Мобильных телесистем" (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%), ВТБ (+0,6%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (-3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,6%), АФК "Система" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "РусАла" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Мечела" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (+37,5% и +34,4% "префы"), "префы" "Магаданэнерго" (+24%), акции ПАО "РБК" (+11,7%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+10,5%), ОАО "GTL" (+5,4%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (+4,5%), GDR X5 Retail (+3,4%).

Поддержку акциям "РБК" оказал вышедший накануне вечером финансовый отчет компании по МСФО за 2019 год: чистая прибыль составила $58 млн против убытка в $56 млн в 2018 году. Основную долю в прибыль компании внес доход от дисконтирования облигаций в размере $45 млн, а также прибыль от курсовых разниц в размере $24 млн, в то время как в 2018 году был получен убыток от курсовых разниц в размере $49 млн.

Подешевели акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (-11% и -17,4% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (-5,8% и -5,5% "префы"), "Юнипро" (-4,1%).

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в первом квартале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3%, до 4,8 млрд рублей, следует из отчета компании.

Также ПАО "Юнипро" ожидает, что дивиденды в декабре 2020 года будут выплачены в размере 7 млрд рублей вместо ранее ожидавшихся 11 млрд рублей, говорится в материалах компании.

"Риски ухудшения денежного потока на фоне пандемии и переноса срока ввода третьего энергоблока Березовской ГРЭС на конец 2020 года не позволяют зафиксировать обоснованный уровень дивидендных выплат в декабре 2020 года", - говорится в презентации компании.

Прогноз дивидендных выплат на 2021 и 2022 годы сохраняется на прежнем уровне, сообщила "Юнипро".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,257 млрд рублей (из них 12,617 млрд рублей пришлось на "Газпром").

МосБиржа РТС

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