Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за миром на неплохой статистике из Китая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам вслед за мировыми площадками и нефтью на ожиданиях постепенного снятия карантинных ограничений в Европе и США, а также надеждах на восстановление спроса на сырье, что подогревалось неплохой статистикой из Китая за апрель после прохождения в стране пика пандемии COVID-19.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2634 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1126,48 пункта (+1,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2,3% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 73,67 рубля (-0,91 рубля).

Подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (+2,3%), "Роснефти" (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,7%), "Яндекса" (+1,6%), "Норникеля" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Мобильных телесистем" (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%), ВТБ (+0,6%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (-3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,6%), АФК "Система" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "РусАла" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Мечела" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (+37,5% и +34,4% "префы"), "префы" "Магаданэнерго" (+24%), акции ПАО "РБК" (+11,7%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+10,5%), ОАО "GTL" (+5,4%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (+4,5%), GDR X5 Retail (+3,4%).

Поддержку акциям "РБК" оказал вышедший накануне вечером финансовый отчет компании по МСФО за 2019 год: чистая прибыль составила $58 млн против убытка в $56 млн в 2018 году. Основную долю в прибыль компании внес доход от дисконтирования облигаций в размере $45 млн, а также прибыль от курсовых разниц в размере $24 млн, в то время как в 2018 году был получен убыток от курсовых разниц в размере $49 млн.

Подешевели акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (-11% и -17,4% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (-5,8% и -5,5% "префы"), "Юнипро" (-4,1%).

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в первом квартале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3%, до 4,8 млрд рублей, следует из отчета компании.

Также ПАО "Юнипро" ожидает, что дивиденды в декабре 2020 года будут выплачены в размере 7 млрд рублей вместо ранее ожидавшихся 11 млрд рублей, говорится в материалах компании.

"Риски ухудшения денежного потока на фоне пандемии и переноса срока ввода третьего энергоблока Березовской ГРЭС на конец 2020 года не позволяют зафиксировать обоснованный уровень дивидендных выплат в декабре 2020 года", - говорится в презентации компании.

Прогноз дивидендных выплат на 2021 и 2022 годы сохраняется на прежнем уровне, сообщила "Юнипро".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,257 млрд рублей (из них 12,617 млрд рублей пришлось на "Газпром").