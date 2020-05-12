Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне общемировой коррекции фондовых площадок из-за опасений новой волны заражения коронавирусом COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,6%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2634,43 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1129,58 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,7%.

Доллар подрос до 73,62 рубля (+0,22 рубля).

Подешевели рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,7%), Сбербанка (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "РусАла" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Мечела" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%).

Подросли бумаги "Норникеля" (+2%), "Башнефти" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Ростелекома" (+0,2%), "Россетей" (+0,1% и +0,3% "префы").

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Новый случай COVID-19 в китайском Ухане напомнил трейдерам о высокой неопределенности, связанной с пандемией, которая ставит под вопрос обоснованность текущих значений фундаментальных мультипликаторов на мировых рынках акций (так, значение мультипликатора P/E по индексу S&P 500 сейчас выше, чем было в середине 2019 года, в то время как ожидания в отношении экономики и корпоративной прибыли едва ли остались столь же оптимистичными). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение доллара на фоне укрепления индекса доллара DXY к корзине мировых валют.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы во вторник займут выжидательную позицию на неоднозначном внешнем фоне - цены на нефть после снижения накануне умеренно растут, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.

Бумаги банков в США оказались под давлением распродаж ввиду ожиданий перехода ФРС в следующем году к отрицательным процентным ставкам. В целом настроения на внешних биржах испортились ввиду неопределенности в отношении дальнейшего распространения коронавируса и новых случаев заболеваний в китайском Ухане. Цены на нефть Brent остаются в рамках краткосрочного диапазона $28,5-31,5 за баррель, рынок по-прежнему не находит значимых драйверов движения в какую-либо сторону. На этой неделе повлиять на динамику котировок могут ежемесячные отчеты ОПЕК, Международного энергетического агентства и Минэнерго США. При этом в понедельник на рынок поступили слухи о готовности Саудовской Аравии дополнительно сократить нефтедобычу вне соглашения ОПЕК++.

Индексы МосБиржи и РТС пока остаются в рамках диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно. Краткосрочная техническая картина на рынке остается нейтральной, в то время как среднесрочно доминирующим все еще является "бычий" тренд. Силы "быков" ограничивают опасения относительно повторной вспышки вируса, в том числе после новых случаев заражений в Ухане, но в то же время причин для существенных продаж пока также нет. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2570-2710 пунктов, считает Кожухова.

В США в понедельник индексы не показали единой динамики, поскольку инвесторы не уверены в возможности быстрого восстановления экономической активности в США, а также опасаются возникновения второй волны пандемии коронавируса в результате начавшегося смягчения введенных ранее ограничений.

Предупредительным сигналом стала ситуация в Южной Корее: после недавней отмены жестких мер социального дистанцирования правительство страны сообщило о новом скачке заражений коронавирусом и заявило о необходимости быть готовыми ко второй волне пандемии.

Сигналом о том, что ущерб, нанесенный пандемией американской экономике, является более серьезным, чем предполагает фондовый рынок, стало массовое закрытие небольших производственных предприятий в США. Это, вероятно, усилит безработицу в стране, которая в апреле выросла до 14,7%.

Согласно данным министерства труда США, обнародованным в минувшую пятницу, число рабочих мест в стране в прошлом месяце сократилось на 20,5 млн, рекордными темпами со времен Второй мировой войны.

Во вторник в Азии преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%) на опасениях второй волны коронавируса.

Появились новости о небольшом росте числа новых случаев заболевания в некоторых странах, которые смягчают карантинные меры, включая Китай, пишет MarketWatch.

За сутки в административном центре китайской провинции Хубэй - городе Ухане, который считается эпицентром распространения COVID-19, выявлены пять новых случаев вызываемой коронавирусом пневмонии, сообщил в понедельник провинциальный комитет здравоохранения. В воскресенье было объявлено о первом с 3 апреля случае заболевания в городе, больной находится в тяжелом состоянии.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром умеренно растут после падения в понедельник, несмотря на информацию о планах дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и некоторыми другими странами ОПЕК; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 8 мая. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $29,88 за баррель (+0,8% и -4,3% в понедельник), июньская цена WTI - $24,55 за баррель (+1,7% и -2,4% накануне).

Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже 8,492 млн б/с по договоренности с клиентами. Представитель министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства - простимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства. Несмотря на то, что действия Саудовской Аравии должны подтолкнуть другие страны к дополнительному сокращению добычи, сами по себе они указывают на сохранение низкого спроса на нефть в мире, говорится в обзоре AxiCorp.

Кроме того, трейдеры по-прежнему обеспокоены недостатком мощностей нефтехранилищ и опасаются второй волны пандемии коронавируса, учитывая очередные скачки числа заражений в Китае, Южной Корее и Германии в последние дни, говорят эксперты AxiCorp.