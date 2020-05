FedEx ограничила посылки ритейлеров из магазинов на фоне коронавируса

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp, одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, ограничила число посылок, которые Kohl's Corp и порядка двадцати других ритейлеров могут отправлять из магазинов, в попытке снизить нагрузку на свою сеть в период пандемии коронавируса, сообщает The Wall Street Journal.

Многие ритейлеры отмечают резкий рост электронной коммерции с тех пор, как они были вынуждены закрыть тысячи своих торговых точек, в результате чего сеть доставки FedEx оказалась наводнена посылками. Компании переоборудуют магазины под временные склады, чтобы справиться с большим объемом заказов, нарушая привычный поток онлайн-отправлений из распределительных центров в дома.

"Эти клиенты столкнулись со значительным увеличением объема продаж с начала распространения COVID-19, - говорится в уведомлении FedEx для сотрудников подразделения наземной доставки, с которым удалось ознакомиться WSJ. - В условиях и без того большого объема сокращение количества посылок, которые требуется забрать из этих точек, ограничит любые негативные последствия для наземной сети FedEx."

Ограничения на отправления затрагивают такие сети универсальных магазинов, как Belk Inc., Neiman Marcus Group Inc. и Nordstrom Inc. (SPB: JWN), ритейлеров Abercrombie & Fitch Co., Bed Bath & Beyond Inc., Hobby Lobby Stores Inc. и Eddie Bauer, а также других продавцов, включая Groupon Inc. и Young Living Essential Oils LLC. Эти ограничения варьируются в зависимости от магазинов, они сохранятся по крайней мере до вторника.

Как сообщила WSJ представитель FedEx, обычно компания идет на подобные меры в периоды максимальной загрузки - например, во время рождественских праздников.

"Мы принимаем активные меры, подобно тому, что мы делаем в пиковый сезон, чтобы иметь возможность и дальше предоставлять безопасные и надежные услуги в эти беспрецедентные времена", - сказала она. Эти меры включают привлечение дополнительного персонала на некоторых рынках, увеличение объемов доставки посылок в воскресные дни и сотрудничество с отправителями.