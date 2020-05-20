Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:26Заразились
на 20.05В России 308 705+8 764В мире 4 897 492+95 549

Пусконаладочные работы начались на Амурском перерабатывающем заводе "Газпрома"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пусконаладочные работы технологического оборудования стартовали на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), говорится в сообщении "НИПИГАЗпереработки", которая осуществляет управление строительством объекта.

Специалисты тестируют газоперекачивающие агрегаты "Ладога-32" (ГПА) на первой и второй технологических линиях, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2021 год.

Проводится маслопромывка трубопроводов системы подачи смазочного масла газотурбинного двигателя и центробежного компрессора, а также тестирование систем управления и защиты.

ГПА "Ладога" предназначены для повышения давления газа перед его подачей с завода в газопровод "Сила Сибири". На каждой из шести технологических линий Амурского ГПЗ предусмотрено по два таких агрегата. В настоящее время шесть ГПА "Ладога" полностью смонтированы на первых трех линиях Амурского ГПЗ, еще один установлен на четвертой линии. В конструкции ГПА "Ладога" применены технические решения, которые обеспечивают надежность работы оборудования при низких температурах и сейсмичности до восьми баллов.

Договор на поставку 12 комплектов "Ладога-32" был заключен с "РЭП Холдингом" в декабре 2017 года в рамках подпроекта по строительству дожимных компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования Амурского ГПЗ.

На данный момент ГПА мощностью 32 МВт в России производит только "Невский завод" "РЭП Холдинга".

Амурский ГПЗ "Газпрома" станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ - ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в "Газпром"). Управление строительством осуществляет "НИПИГАЗ" - ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в группу "СИБУР").

Амурский газоперерабатывающий завод

Новости

Мебельные торговые центры Петербурга потребовали разрешить им открыться

Доллар упал до 72 руб./$1 впервые с 11 марта

В Совете Федерации оценили в 800 млрд рублей третий пакет мер по поддержке экономики

Цены на нефть умеренно повышаются в среду

Цены на нефть умеренно повышаются в среду
Экономический кризис

Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии

Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии

Х5, "Магнит" и Metro продлили акцию по обнулению наценки на часть товаров

Х5, "Магнит" и Metro продлили акцию по обнулению наценки на часть товаров

Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса

Глава Минэкономразвития предсказал инфляцию не более 4% в 2020 году

Путин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачам

Путин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачам

Сбербанк собрался сократить свое присутствие в международном бизнесе

Сбербанк собрался сократить свое присутствие в международном бизнесе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');