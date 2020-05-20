Пусконаладочные работы начались на Амурском перерабатывающем заводе "Газпрома"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пусконаладочные работы технологического оборудования стартовали на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), говорится в сообщении "НИПИГАЗпереработки", которая осуществляет управление строительством объекта.

Специалисты тестируют газоперекачивающие агрегаты "Ладога-32" (ГПА) на первой и второй технологических линиях, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2021 год.

Проводится маслопромывка трубопроводов системы подачи смазочного масла газотурбинного двигателя и центробежного компрессора, а также тестирование систем управления и защиты.

ГПА "Ладога" предназначены для повышения давления газа перед его подачей с завода в газопровод "Сила Сибири". На каждой из шести технологических линий Амурского ГПЗ предусмотрено по два таких агрегата. В настоящее время шесть ГПА "Ладога" полностью смонтированы на первых трех линиях Амурского ГПЗ, еще один установлен на четвертой линии. В конструкции ГПА "Ладога" применены технические решения, которые обеспечивают надежность работы оборудования при низких температурах и сейсмичности до восьми баллов.

Договор на поставку 12 комплектов "Ладога-32" был заключен с "РЭП Холдингом" в декабре 2017 года в рамках подпроекта по строительству дожимных компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования Амурского ГПЗ.

На данный момент ГПА мощностью 32 МВт в России производит только "Невский завод" "РЭП Холдинга".

Амурский ГПЗ "Газпрома" станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ - ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в "Газпром"). Управление строительством осуществляет "НИПИГАЗ" - ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в группу "СИБУР").