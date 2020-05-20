Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:26Заразились
на 20.05В России 308 705+8 764В мире 4 897 492+95 549

Доллар упал до 72 руб./$1 впервые с 11 марта

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в среду днем; при этом американская валюта в моменте опускалась до отметки 72 руб./$1 впервые с 11 марта.

Курс доллара в 11:49 по Москве составил 72,045 руб./$1, опустившись на 42 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 78,86 руб./EUR1 - минус 32,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 37,73 копейки - до 75,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и перешел к повышению к евро на дневных торгах благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны нерезидентов в день проведения Минфином РФ аукционов по продаже ОФЗ. Ведомство в среду проводит аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26230 и ОФЗ-ПД серии 26232 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, а также ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 10 млрд 824 млн рублей.

Поддержку рублю также оказывает небольшое повышение цен на нефть. В 11:49 по Москве стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 0,57% - до $35,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 0,09% - до $32,5 за баррель.

МосБиржа США

Новости

Мебельные торговые центры Петербурга потребовали разрешить им открыться

В Совете Федерации оценили в 800 млрд рублей третий пакет мер по поддержке экономики

Цены на нефть умеренно повышаются в среду

Цены на нефть умеренно повышаются в среду
Экономический кризис

Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии

Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии

Х5, "Магнит" и Metro продлили акцию по обнулению наценки на часть товаров

Х5, "Магнит" и Metro продлили акцию по обнулению наценки на часть товаров

Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса

Глава Минэкономразвития предсказал инфляцию не более 4% в 2020 году

Путин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачам

Путин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачам

Сбербанк собрался сократить свое присутствие в международном бизнесе

Сбербанк собрался сократить свое присутствие в международном бизнесе
Экономический кризис

Власти подготовили трехэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года

Власти подготовили трехэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');