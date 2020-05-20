Доллар упал до 72 руб./$1 впервые с 11 марта

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в среду днем; при этом американская валюта в моменте опускалась до отметки 72 руб./$1 впервые с 11 марта.

Курс доллара в 11:49 по Москве составил 72,045 руб./$1, опустившись на 42 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 78,86 руб./EUR1 - минус 32,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 37,73 копейки - до 75,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и перешел к повышению к евро на дневных торгах благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны нерезидентов в день проведения Минфином РФ аукционов по продаже ОФЗ. Ведомство в среду проводит аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26230 и ОФЗ-ПД серии 26232 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, а также ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 10 млрд 824 млн рублей.

Поддержку рублю также оказывает небольшое повышение цен на нефть. В 11:49 по Москве стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 0,57% - до $35,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 0,09% - до $32,5 за баррель.