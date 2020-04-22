Fitch предсказало рецессию "беспрецедентной глубины" в 2020 году

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Агентство Fitch из-за коронавируса ожидает в 2020 году рецессию в мировой экономике "беспрецедентной глубины" для послевоенного периода. Это говорится в апрельском докладе Global Economic Outlook (GEO).

По новому прогнозу аналитиков агентства, глобальный ВВП сократится на 3,9% в 2020 году. Экономика еврозоны снизится в этом году на 7%, США - на 5,6%, Великобритании - на 6,3%.

Ранее в апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2020 году ВВП развитых стран сократится на 6,1% (прежде ожидался рост на 1,6%), экономика США снизится на на 5,9%, еврозоны - на 7,5%, Японии - на 5,2%, Великобритании - на 6,5%.

В начале апреля аналитики Bank of America ухудшили прогноз по динамике мирового ВВП в 2020 году до падения на 2,7%, хуже чем в рецессию 2008-2009 годов. Для экономики еврозоны они спрогнозировали падение на 7,6%, для экономики США - падение на 6%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что для еврозоны рецессия будет неминуемой.