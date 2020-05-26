ВВП в странах ОЭСР в I квартале сократился максимально с 2009 года

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира в первом квартале сократился на 1,8% относительно предыдущих трех месяцев на фоне ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса, свидетельствуют предварительные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Это максимальное падение с первого квартала 2009 года, когда экономика сократилась на 2,3% в связи с пиком глобального финансового кризиса. В четвертом квартале 2019 года ВВП в странах ОЭСР вырос на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев.

Среди государств G7 в январе-марте этого года наиболее существенный спад экономики был отмечен во Франции и Италии (на 5,8% и 4,7% соответственно). Локдаун в этих странах был введен раньше всего, и меры были наиболее строгими. В четвертом квартале 2019 года экономика во Франции и Италии сократилась на 0,1% и 0,3% соответственно.

ВВП Канады в первом квартале 2020 года упал на 2,6% по сравнению с ростом на 0,1% кварталом ранее. В Германии и Великобритании объем валового внутреннего продукта сократился на 2,2% и 2% соответственно (в четвертом квартале он упал на 0,1% в Германии и не изменился в Великобритании).

В США, где многие штаты ввели режим самоизоляции в конце марта, сокращение ВВП было менее существенным - на 1,2% (в четвертом квартале 2019 года экономика страны выросла на 0,5%)

Экономика Японии, где были приняты менее строгие меры, снизилась на 0,9% в первом квартале 2020 года по сравнению с падением на 1,9% кварталом ранее.

Экономика Европейского союза в прошедшем квартале уменьшилась на 3,8% после подъема на 0,1% тремя месяцами ранее. ВВП еврозоны сократился на 3,3% по сравнению с ростом на 0,2% в предыдущем квартале.

Снижение ВВП в странах ОЭСР в первом квартале относительно аналогичного периода 2019 года составило 0,8% после подъема на 1,6% в предыдущие три месяца. Среди государств G7 наиболее значительный рост продемонстрировали США (на 0,3%). Самый плохой показатель у Франции, где ВВП упал на 5,4% в годовом выражении.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.