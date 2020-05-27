РФ в преддверии введения квоты резко нарастила экспорт зерна

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия в марте этого года, в преддверии введения квоты на экспорт зерна, резко нарастила его поставки за рубеж, следует из данных Росстата, опубликованных в среду.

Так, за март было экспортировано 4,417 млн тонн зерна, что в 2 раза больше, чем в феврале, и на 73,1% больше, чем в марте прошлого года. В том числе поставки пшеницы выросли до 3,66 млн тонн. Это в 2,3 раза превышает показатель февраля и на 89% больше, чем в марте прошлого года.

Мартовский экспорт кукурузы составил 469 тыс. тонн, что соответственно на 39,7% и 63,7% выше предыдущих показателей.

В то же время экспорт ячменя рос не так быстро. По сравнению с февралем он увеличился на 4,5%, а по сравнению с мартом прошлого года снизился на 9,1%, до 253 тыс. тонн.

Поставки пшеницы, кукурузы и ячменя ограничены квотой в 7 млн тонн, срок действия которой с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

По данным Росстата, всего в первом квартале этого года экспорт зерна составил 9,545 млн тонн, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе экспорт пшеницы - 7,336 млн тонн (на 11% больше), ячменя - 964 тыс. тонн (на 12,5% больше), кукурузы - 1,157 млн тонн (на 39,6% больше).

Поставки риса за рубеж квотой не ограничены. В первом квартале они снизились на 53%, до 32,4 тыс. тонн, в марте составили 9,4 тыс. тонн (на 49,2% меньше, чем в марте прошлого года и на 42% меньше показателя февраля этого года).