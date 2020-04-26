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Экспортеры зерна из России досрочно выбрали квоту в 7 млн тонн

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Экспортеры зерна из РФ в воскресенье досрочно выбрали квоту в 7 млн тонн, рассчитанную до 30 июня, следует из данных Минсельхоза.

Данные обновляются в режиме реального времени. В них уточняется, что это суммарный вес (нетто) по декларациям.

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Квота начала действовать с 1 апреля этого года. Ее первая половина была выбрана за 22 дня. В конце минувшей недели выборка квоты существенно ускорилась.

Квота не распространяется на семена зерновых культур, а также на поставки зерна в страны ЕАЭС.

Как прогнозировала ранее замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, квота может быть выбрана полностью к середине мая или даже раньше. Увеличивать квоту ведомство не планирует.

Минсельхоз

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