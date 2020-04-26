ФТС прекратила выпуск новых деклараций для экспорта зерна из России

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ФТС прекратила выпуск новых деклараций для экспорта зерна из России после того, как квота в объеме 7 млн тонн была полностью выбрана. После вывоза этого объема экспорт зерна из РФ будет остановлен, сообщает Минсельхоз.

"26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объеме. В соответствии с постановлением правительства РФ от 31 марта 2020 г. (№ 385) после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении ведомства.

Как считают в Минсельхозе, ограничительная мера позволит стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки. "При этом, по оценке министерства, ограничения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Минсельхоз подтвердил сделанный ранее прогноз о том, что экспорт зерна из РФ в этом сельхозгоду (июль 2019-июнь 2020 гг.) с учетом квоты составит 45 млн тонн, в том числе 36 млн тонн пшеницы.

Квота на экспорт зерна в объеме 7 млн тонн до 30 июня этого года начала действовать с 1 апреля. Ее первая половина была выбрана за 22 дня. В конце минувшей недели выборка квоты существенно ускорилась.

Квота не распространяется на семена зерновых культур, а также на поставки зерна в страны ЕАЭС.