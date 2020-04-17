РФ остановит экспорт зерна до 30 июня после выборки квоты в 7 млн т

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россия остановит экспорт зерна до 30 июня 2020 года в случае, если квота в 7 млн тонн будет выбрана раньше.

"Квота введена на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года, после ее выборки экспорт российского зерна за пределы ЕАЭС будет остановлен на этот период", - сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

По ее словам, исходя из темпа выборки квоты, ожидается, что экспорт будет приостановлен в середине мая.

"Минсельхоз не планирует увеличивать объем квоты на экспорт зерна в текущем сезоне", - сказала она.

Исключений для отдельных компаний также не предусмотрено, отметила Лут, уточнив, что механизм разрабатывался без разделения разрешенных объемов вывоза между участниками рынка.

Как сообщалось, с 1 апреля экспортеры уже выбрали 40,1% экспортной квоты на зерно - 2 млн 808 тыс. тонн.

Если квота будет выбрана раньше, то запрет на экспорт зерна до 30 июня станет первым за последние 10 лет в аграрной истории современной России. Предыдущее зерновое эмбарго было введено 15 августа 2010 года из-за сильной засухи, грозившей резким ростом цен. Согласно постановлению правительства РФ "О введении временного запрета вывоза некоторых видов сельскохозяйственных товаров с территории Российской Федерации" (от 5 августа 2010 года) запрет распространялся на пшеницу и меслин, ячмень, рожь, кукурузу, пшеничную или пшенично-ржаную муку. Он действовал до 31 декабря 2010 года.

Необходимость этой меры Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, объяснял тем, что "нам нужно не допустить роста внутренних цен в РФ, сохранить поголовье скота и сформировать резервы будущего года".

В 2009 году РФ собрала 97 млн тонн зерна, в 2010 году из-за аномальной засухи урожай снизился до 61 млн тонн. В прошлом году он составил 121,2 млн тонн.