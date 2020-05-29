Опасен ли вирус для возобновляемой энергетики. Обзор

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Новый экономический кризис, порожденный пандемией коронавируса и изменением ситуации на мировых топливных рынках, поставил знак вопроса рядом чуть ли не с каждым новым проектом и программой, заставив дополнительно оценить их перспективы. А программам, реализация которых еще так и не утверждена, придал дополнительной неопределенности.

Не избежала переоценки последствий принятия/непринятия и новая программа поддержки проектов на основе возобновляемой энергетики (ДПМ ВИЭ). Вопросы к существованию механизма специальных надбавок и поддержки отрасли в целом обсуждаются не первый год, но новые реалии привнесли в жизнь "зеленых энергетиков" свои коррективы. С одной стороны - потребность обосновывать необходимость поддержки новых инвестиций, с другой - сдвиги сроков текущих проектов с потерей средств из-за пандемии.

Коронавирус поражает механизмы поддержки

Сектор ВИЭ, как и многие другие отрасли, тоже столкнулся с трудностями из-за коронавируса и связанных с ним ограничений. Инвесторы в возобновляемую энергетику действующей программы ВИЭ, как и традиционные энергетики, обращались в "Совет рынка" в связи с затруднениями в реализации проектов. Как сообщали "Интерфаксу" в рыночной ассоциации, речь идет о таких трудностях, как поставки оборудования, выезды специалистов и взаимодействие с госорганами по оформлению документации. "Ситуация, действительно, непростая. В то же время, по нашему мнению, предоставление права отсрочки (при этом, длительность такой отсрочки обязательно станет предметом споров всех заинтересованных сторон) абсолютно всем поставщикам достаточно спорно", - комментировали ранее в ассоциации ситуацию, объясняя это тем, что во многих случаях связанные с пандемией ограничения не могли привести к длительной, превышающий период действия ограничений, задержке.

Основной дилеммой стало - предоставлять ли в этих условиях возможность свободного переноса без штрафов и сокращения платежей или нет? Для инвесторов ключевым моментом была именно "общая" базовая отсрочка для всех. Как пояснили в "Совете рынка", на площадке рабочей группы при набсовете рассматривались несколько вариантов. Помимо варианта инвесторов с отсрочкой без сокращения периода поставки мощности (на период действия ограничительных мер + один год), предлагалось также не менять "нормативку" и смотреть на ситуацию по каждому объекту индивидуально, отсрочить вводы до конца следующего года без продления выплат по ДПМ. Был и компромиссный - отсрочка вводов на срок до девяти месяцев с сокращением поставок по ДПМ, если задержка составит более трех месяцев (ограничительных мер - ИФ).

В комментарии "Совета рынка" "Интерфаксу" отмечалось, что в кризис 2015 года, например, инвесторам дали нештрафуемую отсрочку лишь в отношении части проектов, и эта отсрочка в итоге сокращала период платежей по ДПМ ВИЭ (договор о предоставлении мощности).

Как отмечают в рыночной ассоциации, вариант с отсрочкой до конца следующего года без продления выплат "многими участниками обсуждений отмечен как наиболее сбалансированный, так как в такой конструкции инвесторы освобождаются от чрезмерной административной волокиты и штрафов, но при этом для них сохраняются стимулы для скорейшей реализации проектов". При этом инвесторы и потребители разделят негативные последствия пандемии. В случае переноса сроков поставки вправо нагрузка на рынок не изменится, а "лишь сместится на более поздний период", поясняли "Интерфаксу" в "Совете рынка".

Впрочем, рыночное сообщество пока консенсуса не нашло. Как уточнили в "Совете рынка", было принято решение проинформировать о содержании обсуждений профильное Минэнерго РФ. В ведомстве "Интерфаксу" пока не ответили.

Решение о переносе вводов потребует изменений в правила ОРЭМ и уже заключенные договоры на рынке. "К уже наступившим на момент принятия таких предложений событиям эти изменения применить будет невозможно: обязательства будут начислены и включены в расчеты оптового рынка", - отмечали в "Совете рынка". "Окончательное решение - менять что-то в механизме поддержки через ДПМ ВИЭ в связи с COVID-19 или нет - может принять только правительство", - заключили в СР.

Объемные инвестиции

Помимо этого "горящего" вопроса, с повестки не исчезли и параметры продления программы поддержки ВИЭ, так называемая ДПМ ВИЭ-2, и не только параметры. В начале марта вице-премьер Юрий Борисов дал поручение ведомствам совместно с "Советом рынка" и РСПП оценить возможность и последствия отказа или сокращения отдельных программ развития в электроэнергетике, в числе которых была упомянута и программа поддержки альтернативной энергетики. Действующая программа заканчивается в 2024 году. Концептуальное решение о продлении поддержки было принято еще при прежнем составе правительства, но детали механизма еще обсуждаются как в рамках конкретной программы, так и в целом (например, некоторые расхождения ведомств закрались и в замечания к Энергостратегии-2035).

Участвуют в обсуждении не только ведомства. На прошлой неделе "Ассоциация развития возобновляемой энергетики" (АРВЭ) (объединяет УК "Роснано", "Вестас", ГК "Хевел", "Солар Системс" и австрийско-российский консорциум компаний "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbH - ИФ) направила ведомствам свой анализ эффектов от второй программы ВИЭ на базе подготовленного Vygon Consalting исследования.

К концу действия первой программы поддержки ВИЭ доля подобной генерации в общем балансе составит 1%. Общий объем вводов к 2025 году в рамках этого механизма должен достичь для ВЭС 3,45 ГВт, для СЭС - 2,25 ГВт.

По оценке, приведенной в исследовании, прямые инвестиции новой, второй, программы поддержки могут достигать 403 млрд руб. в непосредственно строительство генобъектов (в деньгах 2021 г.). При этом предполагается, что "каждый рубль в платежах за э/э в счет возврата инвестиций в проекты ВИЭ принесет 3,6 руб. прироста ВВП в 2020 - 2035 гг.".

Минимальный объем вводов ВЭС составит 4,4 ГВт, а "в случае ускоренного технологического развития превысит 5,7 ГВт", СЭС - 2,2 ГВт (превысит 2,8 при ускоренном развитии). Как пояснил "Интерфаксу" директор АРВЭ, партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев, до 2035 года в рамках продления программы поддержки ВИЭ реалистичным диапазоном новых вводов будет от 7 до 9 ГВт. "Если национальная экономика не будет переживать новых шоков, а тренд снижения стоимости технологий сохранится", - отметил он.

Прогнозы влияния коронавируса на объемы вводов в рамках новой программы поддержки ВИЭ еще не раскрывались, если они вообще готовятся. Впрочем, инвесторы смотрят на ситуацию оптимистично. "Несмотря на то, что в данный момент прогнозировать последствия коронакризиса пока рано, уже можно констатировать позитивную динамику: восстанавливается энергопотребление, а также курс национальной валюты, обвал 2015-2016 года не повторился", - отмечает Жихарев. "Сейчас много зависит от государственных решений. Крайне важно мобилизовать максимальный объем инвестиций в разных секторах экономики, это простимулирует восстановление спроса, и вполне вероятно, что мы увидим возврат на докризисный уровень в течение года", - сказал в комментарии "Интерфаксу" эксперт.

Еще объемнее в тех же рамках

В подготовленных материалах предлагается в случае снижения капзатрат дать возможность инвесторам возможность строительства дополнительных мощностей ВИЭ в пределах базового прогнозного платежа. По словам Алексея Жихарева, за счет снижения капвложений в дополнение к базовому уровню (7-9 ГВт - ИФ) можно будет построить еще до 2 ГВт.

Аналогичное предложение с "наклонной кривой спроса" выносил ранее и "Совет рынка" в качестве альтернативы фиксированному увеличению объемов, напомнили в ассоциации. При этом в ассоциации отметили, что этот механизм позволит минимизировать пересмотры параметров программы при изменении рыночной конъюнктуры, что за последний год происходило уже дважды.

Но и у этого нового механизма могут быть свои нюансы. "Наклонная кривая спроса" может корректно работать только при фиксированных ценовых показателях - по итогам отбора фиксируется цена поставки по договору и в дальнейшем не корректируется. Если же ценовой параметр не фиксируется и может пересматриваться, что есть в действующей программе и что предлагают инвесторы для нового этапа, то увеличение объемов отборов может привести и к повышению стоимости программы", - подчеркнули в "Совете рынка".

Помимо поддержки в рамках механизма, инвесторы предлагают рассмотреть и другие меры. Так, в презентации исследования идет речь о мерах "бюджетной поддержки и государственного софинансирования проектов безуглеродной энергетики, в том числе НИОКР и пилотных проектов". Кроме того, нужно повысить доступность и обеспечить снижение стоимости займов, например, упростив доступ инвесторам к средствам пенсионных фондов.

В части обязательного для продления программы экспорта продукции предлагается своя мера поддержки - льготное финансирование и страхование экспортных операций.