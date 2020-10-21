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Минэкономразвития предложило сократить поддержку возобновляемой энергетики

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития обдумывает возможность сократить программу поддержки генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с 400 до 200 млрд рублей. Как пишет "Коммерсантъ", об этом говорится в отзыве министерства на предложения Минэнерго по отбору проектов по новой программе.

Программа рассчитана на 2025 - 2035 годы. В Минэкономразвития рассчитывают, что к 2035 года стоимость электроэнергии с электростанций на ВИЭ сравнится с оптовой ценой из традиционных источников. При этом ведомство хочет поднять уровень локализации оборудования до 100%, а штрафы установить на уровне 100% от платежа.

Предложения Минэкономразвития на прошлой неделе обсуждались на закрытом совещании, организованном Ассоциацией развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет крупных инвесторов в ВИЭ), рассказали изданию четыре источника на рынке. Повторная встреча пройдет на этой неделе.

В Минэкономразвития сообщили, что "стороны договорились дополнительно обсудить возможности полноценной реализации программы с учетом необходимости ускорения темпов достижения сетевого паритета (равенства цены электроэнергии возобновляемых и традиционных источников) и использования альтернативных механизмов поддержки, таких как зеленые сертификаты и двусторонние договоры".

Параметры новой программы поддержки ВИЭ продолжают обсуждаться. Пока согласован объем средств, которые есть у энергорынка на такие проекты - около 400 млрд рублей капзатрат до 2035 года. Полный платеж для рынка составит 725 млрд рублей с учетом доходности в течение пятнадцати лет.

Минэнерго ранее сообщало, что рассчитывает на то, что конкурс по отбору проектов ВИЭ в рамках новой программы поддержки развития зеленой энергетики в России пройдет в начале следующего года.

По действующей программе инвесторы отобранных на конкурсах объектов ВИЭ получают гарантированное возмещение затрат в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых.

Минэкономразвития ВИЭ АРВЭ Минэнерго

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