Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1,2%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне общемирового подъема благодаря постепенному снятию карантинных ограничений из-за COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1,2% во главе с бумагами "Аэрофлота" и нефтяников.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2768,11 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1262,48 пункта (+1,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 68,98 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,3%), "Татнефти" (+1,2% и +0,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Магнита" (+1%), АФК "Система" (+1%), "Роснефти" (+0,8%), Сбербанка (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%).

"Аэрофлот" в первом квартале нарастил чистый убыток по МСФО на 43%, до 22,5 млрд рублей.

Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,4%, до 41,18 рубля) одобрили дивиденды за четвертый квартал 2019 года в размере 1,507 рубля на акцию.

Просели бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,2%).

Комментарии аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник не исключена возможность продолжения повышения по индексу РТС - внешний фон, несмотря на сохранение напряженности в отношениях США и КНР, а также беспорядки в отдельных городах США, остается сравнительно благоприятным.

Тем временем индексы PMI Manufacturing в развитых странах в мае остались ниже 50 пунктов, что подразумевает спад деловой активности в производственном секторе - состояние реальной экономики заставляет задаться вопросом об устойчивости подъема на рынке акций. На валютном рынке РФ в начале торгов возможно углубление коррекции доллара вниз на фоне его ослабления к корзине мировых валют.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, доллар на Forex чувствует себя неуверенно из-за массовых беспорядков в США, которые могут спровоцировать как вторую волну COVID-19, так и более длительное восстановление после первой. Также существует политический момент: среди афроамериканцев преобладают симпатии в пользу демократической партии, а это означает, что расовые столкновения всего за несколько месяцев до выборов способны мобилизовать электорат против Трампа. Экономические последствия волны насилия могут заставить ФРС пойти на еще большее расширение количественной программы.

Азиатские рынки во вторник продемонстрировали осторожный рост. Риском остается возможное обострение отношений Пекина и Вашингтона, но на фоне внутренних беспорядков в США данный сценарий пока не находится на первом плане. Рынок нефти пока живет слухами и неофициальной информацией - встреча ОПЕК+ может состояться уже 4 июня, где главным вопросом обсуждения будет продление максимальных ограничений еще на два месяца (на июль-август). Сомнение вызывала позиция России, но похоже, с российской стороны также есть понимание необходимости стабилизации рынка на более высоких ценовых уровнях. Краткосрочным риском для котировок являются ожидания по запасам в США.

Тем временем, во вторник проседают промышленные и драгоценные металлы, а также фьючерсы на основные индексы США. В подобных условиях российскому рынку будет сложно показать какой-либо значимый прирост. В течение дня может проясниться ситуация с позицией РФ по вопросу продления ограничений добычи нефти, что способно улучшить ситуацию с котировками индикативных контрактов, считает Кочетков.

В США индексы накануне выросли на 0,4-0,7% на фоне усиления надежд на восстановление экономики. Инвесторы продолжили следить за ситуацией в отношениях США и Китая и усилиями Соединенных Штатов и других стран мира по выходу из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал в понедельник, что власти КНР предупреждают США, что примут ответные меры в связи с недавними шагами Вашингтона в отношении Гонконга.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

Штаты продолжают восстанавливать экономическую активность на фоне смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. При этом в стране продолжаются протесты в связи с гибелью в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда.

Трамп призвал губернаторов штатов принять решительные меры в отношении участников беспорядков по всей стране, сообщило в понедельник издание The Hill со ссылкой на ряд источников.

Во вторник в Азии также продолжился рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%) на фоне постепенного снятия карантинных ограничений в странах региона, но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Народный банк Китая (НБК) направит 400 млрд юаней ($56,1 млрд) на выкуп кредитов, выданных региональными банками. Это, по оценкам китайского ЦБ, приведет к увеличению объемов нового кредитования малого бизнеса на 1 трлн юаней.

Экономика Южной Кореи выросла на 1,4% в годовом выражении в первом квартале 2020 года после подъема на 2,3% за аналогичный период в прошлом году, свидетельствуют окончательные данные. Это самый слабый рост ВВП с третьего квартала 2009 года. Предварительные данные свидетельствовали о росте экономики на 1,3%.

Протесты, продолжающиеся в городах США, на текущий момент не оказали существенного влияния на финансовые рынки, однако они могут воспрепятствовать восстановлению экономической активности.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром во вторник продолжают подъем на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября; цена Brent находится на $1,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 1 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $38,73 за баррель (+1,1% и +1,3% в понедельник), июльская цена WTI - $35,73 за баррель (+0,8% и -0,1% в понедельник).

Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном сокращении нефтедобычи сроком на два года на фоне резкого падения глобального спроса в условиях пандемии коронавируса. По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы нынешние темпы снижения добычи - на 9,7 млн б/с - сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 1 июля.

Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 1 сентября, отмечают источники.