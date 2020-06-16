Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,7%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне возобновления подъема внешних площадок и нефти после известий о расширении Федрезервом США программы стимулирующих мер для более активного восстановления экономики после пандемии COVID-19, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1-1,7%, при этом подскочили на 15% не входящие в расчет индикаторов бумаги "Новороссийского морского торгового порта" на новостях о дивидендах.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2745,1 пункта (+1%), индекс РТС - 1241,88 пункта (+1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,4%.

Доллар подрос до 69,6 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2% и +3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%).

Во втором эшелоне выросли акции "Новороссийского морского торгового порта" (+15,1%, до 10,515 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 1,35 рубля на акцию.

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,9%, до 39,4 рубля; дивиденд за четвертый квартал 2019 года - 1,507 рубля), также просели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, сообщения об обсуждении администрацией президента США инвестиций в инфраструктурные проекты на сумму почти в $1 трлн и планах Китая по размещению облигаций примерно на $140 млрд для финансирования мер поддержки экономики вызвали оживление на мировых фондовых площадках. На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция доллара вниз под влиянием внешнего фона.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать позитивным: промышленные металлы дорожают на ожиданиях новых инфраструктурных проектов в США и Китае, индексы акций в Азии растут, а доллар и иена слабеют, также продолжает попытки роста нефть на фоне расширения кредитования корпоративного сектора со стороны ФРС США. Вероятно, что утром во вторник российский рынок акций будет расти за счет бумаг металлургов, которые традиционно чувствительны к новостям об инфраструктурном строительстве, считает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи во вторник попытается вернуться в зону 2750-2800 пунктов.

В США индексы накануне выросли на 0,6-1,4% после известий о решении Федеральной резервной системы (ФРС) о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний объемом $750 млрд.

В пресс-релизе регулятора говорится, что ФРС начнет покупать "широкий и диверсифицированный портфель корпоративных облигаций, чтобы поддержать рыночную ликвидность и доступность кредитов для крупных работодателей".

Покупки с использованием индексного подхода, как сообщается, дополнят уже осуществляющиеся покупки биржевых инвестиционных фондов (ETF) в рамках механизма поддержки кредитования крупных работодателей для вторичного рынка (SMCCF).

В то же время инвесторы по-прежнему обеспокоены возможностью возникновения второй волны коронавируса на фоне постепенного смягчения карантинных мер. Штаты, которые находятся в процессе перезапуска экономики, включая Алабаму, Калифорнию, Флориду и Северную Каролину, в последние дни фиксируют рост новых случаев заражения COVID-19, сообщает CNBC. Количество госпитализаций в Техасе и Северной Каролине в минувшую субботу стало рекордным.

Число заразившихся коронавирусом в США с начала пандемии превысило 2,1 млн человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. От связанных с инфекцией заболеваний скончались более 116 тыс. человек, излечились более 561 тыс.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне подскочил на 48 пунктов - до минус 0,2 пункта, при прогнозах роста до минус 29,8 пункта с майских минус 48,5 пункта.

Во вторник на новостях от ФРС растут индексы в Азии (японский Nikkei 225 подскочил на 4,9%, китайский Shanghai Composite прибавляет 1,4%, гонконгский Hang Seng растет на 2,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,9%).

Банк Японии по итогам двухдневного заседания сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики и подтвердил, что по-прежнему не намерен ограничивать выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE). В апреле он отменил лимит, ограничивавший выкуп госбумаг суммой в 80 трлн иен ($745 млрд) в год.

Во вторник Банк Японии заявил, что общий объем вливаний в экономику в рамках рыночных операций и кредитных программ, предназначенных для смягчения негативных последствий коронавируса, достигнет 110 трлн иен.

На нефтяном рынке цены утром во вторник также растут, трейдеры продолжают оценивать сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса; цена Brent находится на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 15 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $39,77 за баррель (+0,1% и +2,6% в понедельник), августовская цена WTI - $37,41 за баррель (-0,1% и +2,4% в понедельник).

В понедельник британская нефтекомпания BP пересмотрела долгосрочный прогноз цены нефти Brent с $70 за баррель до $55 за баррель, предупредив, что пандемия коронавируса будет иметь длительные негативные последствия для экономики и, соответственно, спроса на нефть. При этом BP объявила, что спишет активы на сумму до $17,5 млрд и откажется от разработки ряда нефтяных и газовых месторождений из-за низких цен на энергоносители.

Ожидания дальнейшего снижения предложения нефти на мировом рынке усилились после объявления о банкротстве очередной американской сланцевой компанией - Extraction Oil & Gas. Компания обратилась в суд, чтобы начать процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах США, в минувшее воскресенье, не сумев выплатить в срок проценты по долгу.

Кроме того, агентство Reuters сообщило в минувшие выходные, что Ирак намерен в этом месяце дополнительно сократить добычу, чтобы выполнить условия соглашения в рамках ОПЕК+.