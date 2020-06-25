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Рынок акций РФ открылся падением индексов и ростом "Яндекса" после SPO

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне общемирового падения из-за опасений медленного восстановления мировой экономики из-за дальнейшего распространения коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,6-2,2%, при этом выросли акции "Яндекса" после успешного вторичного размещения бумаг (SPO).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2747,75 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1252,81 пункта (-2,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,4%.

Доллар подорожал до 69,65 рубля (+0,78 рубля).

В лидерах отката выступили бумаги "Газпром нефти" (-5,8%, до 333,65 рубля) из-за отсечки на бирже дивидендов за второе полугодие 2019 года (19,82 рубля на акцию).

Также подешевели акции "Татнефти" (-3,4%), "РусГидро" (-3,2%), "Роснефти" (-3,2%), Сбербанка (-2,9%), "Аэрофлота" (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (-2,7%), "ФСК ЕЭС" (-2,5%), АФК "Система" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), "Башнефти" (-1,7%), "РусАла" (-1,7%), "Норникеля" (-1,7%), "Газпрома" (-1,6%).

Выросли акции "Яндекса" (+2,4%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "префы" "Мечела" (+0,4%).

Экономика"Яндекс.Большие.Деньги", или развод по соглашению сторон. Обобщение"Яндекс.Большие.Деньги", или развод по соглашению сторон. ОбобщениеЧитать подробнее

"Яндекс" удвоил объем SPO, разместив по итогам процедуры ускоренного формирования книги заявок акции на $400 млн, а не на $200 млн, как планировалось изначально. Инвестиции привлекаются "для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю".

С учетом привлечения еще $600 млн в рамках частного размещения акций в пользу ВТБ и структур Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова (итоговый объем этой сделки от заявленной изначально не отличается) всего "Яндекс" без учета комиссий и расходов получит $1 млрд.

Цена размещения в рамках SPO составила $49,25 за акцию, всего размещено 8 млн 121 тыс. 827 новых акций класса "А". У андеррайтера - Goldman Sachs - есть опцион на приобретение дополнительно 1 млн 218 тыс. 274 акций по цене размещения в течение месяца после сделки.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, российскому рынку акций предстоит отыграть не только пессимизм утра четверга, но и предыдущий день, который принес существенное падение котировок нефти и внешних индексов. Ожидания второй волны COVID-19 постепенно начинают оправдываться, а на повестку дня возвращаются ограничительные меры, как в Европе, так и в США. В МВФ полагают, что восстановление мировой экономики будет постепенным, а не резким. В начале торгов индекс МосБиржи может провалиться до 2750 пунктов, а доллар вырасти до 69,5 руб. считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, готовность инвесторов к принятию риска на глобальных рынках вновь сократилась из-за роста числа новых случаев заболевания COVID-19 в отдельных штатах США и в Австралии, а также после ухудшения прогнозов МВФ в отношении мировой экономики (ожидается сокращение мирового ВВП на 4,9% по итогам текущего года, ранее прогноз предполагал сокращение на 3%).

Кроме того, сообщается о рассмотрении властями США возможности введения новых пошлин на товары из Европы на сумму более $3 млрд, что усиливает неопределенность в отношении перспектив восстановления мирового оборота торговли.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в середине недели настроения на мировых рынках существенно ухудшились, что вылилось в волну продаж по широкому спектру активов, прошедшую в среду.

До последнего времени рынки игнорировали продолжающееся распространение коронавируса. Смещение центров распространения из развитых экономик в развивающиеся и постепенное снятие карантинных ограничений в Европе и США поддерживали ожидания активного восстановления мировой экономики за счет улучшения ситуации в ведущих экономиках. При этом инвесторы спокойно воспринимали активное распространение инфекции в Индии и Бразилии. Однако к середине недели наметилась существенная активизация коронавируса в США. При этом речь идет не о "второй волне", а скорее об активизации первой волны в связи с преждевременным снятием карантинных ограничений. В результате часть Штатов вынуждено активизировать карантинные меры для предотвращения распространения вируса. Это оживило опасения инвесторов относительно усугубления влияния коронавируса на американскую экономику.

Учитывая негативный внешний фон, индекс МосБиржи откатится в диапазон 2700-2750 пунктов. А с учетом рисков закрепления нефти Brent ниже $40 за баррель и сохранения негативных тенденций на западных площадках, в ходе торгов индекс МосБиржи может предпринять попытку пробоя нижней границы данного коридора, считает Зварич.

В среду упали индексы в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 2,9-3,4%) и США (индикаторы потеряли 2,2-2,7%) на фоне скачка новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах.

Пандемия коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения во Флориде во вторник выросло на рекордные 5,508 тыс., сообщает CNBC. Доля положительных тестов на коронавирус в штате увеличилась до 15,91% с 10,82%. Тем временем власти Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута ввели 14-дневный карантин для приезжающих из девяти штатов, в которых наблюдается высокий уровень заболеваемости.

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз снижения мировой экономики в 2020 году до 4,9% с 3%. Восстановление мировой экономики в 2021 году МВФ ожидает более низкими темпами, чем оценивалось в апреле - 5,4% вместо 5,8%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс в среду заявил, что экономике США могут потребоваться новые монетарные стимулы, учитывая низкий уровень инфляции в стране.

В Азии в четверг также преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, Китай и Гонконг не работают в связи с Праздником драконьих лодок), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,9%) из-за ослабления надежды инвесторов на относительно быстрое восстановление мировой экономики.

Средний прирост новых случаев заболевания за последние семь дней увеличился более чем на 30% по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют расчеты CNBC, произведенные на основании данных университета Джонса Хопкинса.

По информации Bloomberg, прирост выявленных случаев инфицирования увеличивается в Техасе, Флориде, Аризоне и Калифорнии, а власти некоторых штатов и городов рассматривают возможность замедлить или приостановить смягчение карантинных мер.

Помимо этого, агентство сообщило, что США могут ввести пошлины на товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании стоимостью $3,1 млрд, что повышает опасения новой торговой войны.

Рост новых случаев заражения провоцирует опасения, что процесс возобновления деловой активности придется ограничить, несмотря на признаки, указывающие на восстановление экономики после ослабления ограничений в США и других странах, пишет MarketWatch.

Нефть в четверг также дешевеет на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в ряде стран, а также увеличения запасов нефти в США по итогам третьей недели подряд; цена Brent находится на $3,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $40,03 за баррель (-0,7% и -5,4% накануне), августовская цена WTI - $37,77 за баррель (-0,6% и -5,9% в среду).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает рост числа новых случаев заражения COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд - на 1,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 100 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 1 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11 млн б/с.

рынок акций Яндекс

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