Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за миром на новостях о вакцине против COVID-19

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми площадками и раллировавшей нефтью благодаря надеждам на создание вакцины от коронавируса и ожиданиям новых стимулирующих мер в США и в Европе в условиях продолжающегося роста числа новых случаев заражения COVID-19; рост индексов сдерживался просевшими бумагами "Газпрома" из-за санкций США к участникам "Северного потока 2".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2825,71 пункта (+0,6%, утром индекс поднимался к 2850 пунктам), индекс РТС - 1259,72 пункта (+1,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,4%.

Доллар просел до 70,67 рубля (-0,66 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+5,4%), "Мечела" (+4,8%), "Аэрофлота" (+3,4%), "Магнита" (+3,4%), ВТБ (+3,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2,3%), Сбербанка (+1,7% и +1,7% "префы"), "Татнефти" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Северстали" (+1,3%).

Просели акции АФК "Система" (-1,5%), "Мосбиржи" (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), акции "Ростелекома" (-0,6%), "Яндекса" (-0,4%), "Газпрома" (-0,1%).

Палата представителей Конгресса США одобрила поправки к проекту оборонного бюджета, предусматривающие дополнительные санкции против компаний, работающих над завершением проекта "Северный поток 2".

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин, рынок акций активно растет вторые торги подряд на ожиданиях эффективной вакцины от коронавируса, так как ее появление уменьшит негативный эффект от второй волны глобальной пандемии и ускорит восстановление мировой экономики.

Также восходящая динамика глобальных площадок была поддержана итогами саммита ЕС, на котором удалось достигнуть компромисса по пакету стимулов европейской экономики объемом 750 млрд евро. Дополнительным позитивом выступило заявление министра финансов США о том, что президент Дональд Трамп поддержал идею найти еще $1 трлн для помощи американской экономике, пострадавшей от коронавируса.

На этом фоне российские фондовые индикаторы во вторник обновили двухнедельные вершины, индекс МосБиржи приблизился к 4-месячному максимуму, установленному в начале месяца. Рост отмечался в ключевых представителях почти всех отраслей, среди которых отличились акции электроэнергетических компаний. Предыдущие две сессии лидерами роста были бумаги "Интер РАО", во вторник раллировали акции "Россетей". Сектор электроэнергетики испытал наименьшее негативное влияние со стороны пандемии, многие его представители еще в конце мая - в начале июня вернулись на докризисные уровни, некоторые сейчас догоняют своих "коллег", отмечает эксперт.

В случае сохранения благоприятной обстановки на мировых рынках российские индексы продолжат повышаться с ближайшей целью в районе "гэпа", образовавшегося в конце февраля: 2875-2910 пунктов по индексу МосБиржи и 1370-1380 пунктов по индексу РТС, считает Бабин.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков также полагает, что поводом для оптимизма внешних рынков стали новости об успешных испытаниях вакцины AZD1222, разрабатываемой компанией AstraZeneca и учеными Оксфордского университета. Последняя статистика по распространению коронавируса от ВОЗ показала снижение количества новых заражений в последние три дня (по данным ВОЗ за 19 июля, дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 229,8 тыс. человек, а общее количество превысило 14,3 млн). В Европе индексы растут на фоне известий, что главы государств и правительств ЕС достигли соглашения по фонду восстановления экономики объемом 750 млрд евро и плану восстановления европейской экономики на период до 2027 года в сумме до 1,074 трлн евро, отмечает Беденков.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на рынке усиливаются ожидания того, что ЦБ РФ пойдет на снижение ставки, а это прямой повод для переоценки риска и доходности акций. В Европе смогли договориться о 7-летнем бюджете и фонде восстановления от COVID-19. Дополнительно в экономику будет влито до 1,85 трлн евро. Также поступают новости от различных разработчиков вакцин против COVID-19, включая российский вариант.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании "РусГидро" Николай Шульгинов предложил увеличить инвестиции на 171 млрд рублей, с чем президент согласился. "Группа ЛСР" сообщила о том, что продажи в первом полугодии остались на уровне прошлогоднего показателя, что в условиях COVID-19 можно считать хорошим результатом. Розничный сектор смотрелся достаточно сильно, так как снижение ставки ЦБ РФ может стимулировать рост спроса на потребительские кредиты.

Европейский пакет экономических мер, включая фонд восстановления, будет формироваться за счет заимствования на свободном рынке, что существенно отличает данную программу от американских стимулов, где главным финансистом выступает Федеральная резервная система. Поэтому наблюдается рост долларовой цены широкой группы активов, включая золото, серебро, нефть и промышленные металлы. Завершение клинических испытаний ряда вакцин также говорит о том, что период влияния COVID-19 на экономику уже носит ограниченный характер. Соответственно, комбинация экономических надежд и инфляционных ожиданий позволяет активам восстанавливаться до многомесячных максимумов, а в случае с золотом приближаться к своим историческим рекордам, отмечает аналитик.

В целом рынки вновь настроены на рост благодаря корпоративным отчетам и ожиданиям по очередному пакету стимулов в США, который может минимум составить $1 трлн по предложению республиканцев или даже превысить $3 трлн, если будут учтены пожелания демократов. Российский рынок ориентируется как на новости о стимулах, так и непосредственно на рост ключевых для себя активов, включая нефть. Кроме того, ожидания снижения ставки ЦБ РФ повышают привлекательность всего рынка. Данные идеи способны поддержать рост до конца недели, считает Кочетков.

Аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон также полагает, что рынки растут благодаря сообщениям о новой вакцине и принятию антикризисного пакета ЕС, что позволяет надеяться на более стабильную ситуацию в экономике и увеличение притока инвестиций в ближайшие месяцы.

Палата представителей Конгресса США одобрила ужесточение санкций против "Северного потока 2" (в том числе против иностранных поставщиков товаров и услуг для строительства газопровода). Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении новых санкций против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и его семьи.

Кроме того, один из американских сенаторов представил резолюцию, которая не позволяет президенту США снова пригласить Россию в состав "большой семерки", пока не будет выполнен целый ряд требований, отмечает Эйксон.

Во вторник в Великобритании был опубликован парламентский доклад, в котором сказано, что сильное влияние на страну оказывают российские бизнесмены, переехавшие в страну и интегрированные в ее бизнес, политику и общество. В докладе отмечается, что до недавних пор "не слишком много вопросов задавалось, если вообще задавались, относительно происхождения значительных богатств этих людей". "Эта политика открытых дверей предоставила идеальный механизм, благодаря которому незаконно нажитые деньги могут пройти очистку в лондонской прачечной", - считают авторы.

Во вторник преобладал подъем индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-1%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 0,4% и превысил 3265 пунктов).

В минувшую пятницу лидеры стран ЕС начали обсуждать фонд восстановления экономики объемом 750 млрд евро. Согласно сообщению Bloomberg, в понедельник лидеры ЕС одобрили один из основных пунктов по плану перезапуска экономики ЕС после пандемии коронавируса. На этой неделе, как ожидается, президент США продолжит переговоры с представителями двух партий в Конгрессе о деталях следующего плана стимулирования экономики страны.

Председатель Евросовета Шарль Мишель намерен направить главам государств и правительств стран Евросоюза новое предложение по пакету антикризисного восстановления экономики и бюджету ЕС на 2021-2027 годы. По его словам, ставка делается на сохранение единства членов Евросоюза, чтобы "Европа была на высоте вызова, вставшего перед нами".

Нефть

Нефть во вторник также дорожает на новостях о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса; цена Brent к 18:50 по Москве превысила на $1,3 уровень суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $44,51 за баррель (+2,8% и +0,3% в понедельник), августовская цена WTI - $42,05 за баррель (+3% и +0,5% в понедельник).

Августовский контракт WTI истекает с закрытием торгов во вторник.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралникель" (+9,6%), "МРСК Сибири" (+7,2%), GDR X5 Retail (+5,4%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,7%), ГДР TCS (+3,7%), акции "Мосэнерго" (+3,7%), "ОГК-2" (+3,3%), "ТГК-1" (+3,1%), "М.Видео" (+2,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (-11,8%), ADR Qiwi (-10,1%), акции ПАО "Фармсинтез" (-8,2%), ПАО "Галс-девелопмент" (-6,6%), ПАО "Уралкуз" (-5,9%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-3,1%).

Накануне акции ПАО "Галс-девелопмент" взлетели на 40% после публикации вечером сильного отчета за полугодие 2020 года по РСБУ: чистая прибыль в январе-июне выросла до 15,293 млрд рублей против прибыли в 123,588 млн рублей годом ранее (рост в 124 раза).

АДР Qiwi упали во вторник на фоне известий, что акционеры компании готовы продать в рамках SPO 13,4% акций класса "В" в виде американских депозитарных расписок (ADR). Всего продать планируется 6 млн 800,870 тыс. акций класса "В" (10,8% капитала группы). Уставный капитал Qiwi состоит из 12 млн 83,419 тыс. акций класса "А" и 50 млн 629,556 тыс. акций класса "В". Акции класса "A" обладают 10 голосами на одну бумагу, класса "В" – одним. Всю прибыль от размещения акций получат продающие акционеры, сама Qiwi в SPO не участвует, никакого дохода не получит.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 81,673 млрд рублей (из них 15,759 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).