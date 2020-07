Американские индексы Dow и S&P закрылись ростом во вторник, Nasdaq снизился

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги во вторник ростом, в то время как Nasdaq Composite снизился.

Инвесторы покупали акции энергетических и финансовых компаний и оценивали квартальную отчетность ряда фирм, в том числе Coca-Cola и Lockheed Martin.

Поддержку рынку в том числе оказали новости о том, что лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

"Бюджет на ближайшие семь лет составит 1,074 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления", - сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции утром во вторник.

Результаты компаний выглядят плачевно с учетом существенных негативных последствий пандемии коронавируса для многих бизнесов, однако в большинстве случаев они превзошли ожидания, пишет MarketWatch.

Инвесторы будут ждать новостей по поводу хода переговоров в Вашингтоне о новом пакете финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. Законодатели должны принять решение по поводу соответствующего законопроекта до конца месяца.

"Сегодня мы видим оптимизм, связанный с потенциальной вакциной от коронавируса и новыми экономическими стимулами", - говорит главный исполнительный директор Cadence Capital Майк Скиллман.

"Наибольший ущерб был нанесен циклическим секторам, выручка в которых упала на 30-40%, а прибыль - еще сильнее", - сказал он, при этом отметив наличие признаков, указывающих, что низшая точка, вероятно, уже пройдена.

Индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в июне поднялся до новой рекордно высокой отметки на фоне ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Значение индикатора CFNA в прошлом месяце составило плюс 4,11 пункта по сравнению с пересмотренными 3,5 пункта в мае. ФРБ ведет его расчет с 1967 года.

Цена акций International Business Machines снизилась на 0,25%. Чистая прибыль и выручка компании сократились во втором квартале 2020 года на фоне пандемии коронавируса, но оказались лучше прогнозов рынка.

Бумаги Coca-Cola Co. подорожали на 2,3%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков во втором квартале сократил чистую прибыль на треть, однако она оказалась выше ожиданий экспертов.

Котировки акций Lockheed Martin выросли на 2,6%. Американский военно-промышленный концерн отчитался о квартальной прибыли и выручке, превзошедших прогнозы аналитиков, и улучшил годовой прогноз.

Капитализация eBay Inc. уменьшилась на 3,22%. Одна из крупнейших в мире онлайн-площадок договорилась о продаже бизнеса рубричной рекламы норвежской Adevinta, сообщается в пресс-релизах компаний.

Акции Walmart Inc. выросли на 0,65%. Ритейлер сообщил, что выплатит сотрудникам, получающим почасовую зарплату, новые бонусы, чтобы поощрить их за работу в период пандемии коронавируса. Компания потратит на бонусы около $428 млн. Сотрудники, работающие полный рабочий день, получат по $300, а временные работники - $150. Walmart также сообщил, что закроет свои магазины на День благодарения.

Бумаги Wells Fargo & Co. подорожали на 6,6%. Финансовый директор банка Джон Шрусберри осенью покинет свой пост после 22 лет работы в компании. Он занимал должность CFO с 2014 года. Новым финансовым директором банка назначен Майк Сантомассимо, ранее занимавший пост CFO в Bank of New York Mellon Corp.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник поднялся на 159,53 пункта (0,6%) - до 26840,4 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 5,46 пункта (0,17%) и составил 3257,3 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 86,73 пункта (0,81%) - до 10680,36 пункта.