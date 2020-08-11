Рынок акций превысил 3000п по индексу МосБиржи на новостях о вакцине РФ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне известий о российской вакцине от коронавируса COVID-19 и подъема внешних площадок и нефти в ожидании новых мер поддержки экономики США. Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов, обновив максимум с конца февраля, при этом лидерами подъема выступили обновившие с мая 2017 года акции АФК "Система", в которую входит участвующая в производстве вакцины компания "Биннофарм"; упали бумаги золотодобывающих компаний на фоне коррекции золота вниз.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3005,63 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1296,01 пункта (+2,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,7%.

Доллар упал до 73,07 рубля (-0,4 рубля), золото подешевело до $1949,5 за тройскую унцию (-4,4%).

Президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что эта вакцина будет производиться на двух площадках, первыми ее получат врачи и учителя, к вакцине проявили интерес ряд зарубежных государств.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре. Он также сообщил, что РФПИ получил предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран. Ранее АФК "Система" сообщила, что завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год.

Подорожали рублевые акции АФК "Система" (+6,9%, до 21,43 рубля; максимум дня - 22,76 рубля), "Татнефти" (+4,7% и +4,9% префы), Сбербанка (+4,2%), "Мосбиржи" (+3,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+3,1%), "Газпрома" (+2,5%), "Северстали" (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +1,5% "префы"), "Ростелекома" (+1,6%), ВТБ (+1,5%), "Роснефти" (+1%).

Упали акции "Селигдара" (-10,6%), ПАО "Бурятзолото" (-9,1%), Petropavlovsk (-7,9%), ПАО "Лензолото" (-6,6% и -5,1% "префы"), Polymetal (-5,7%), ПАО "Полюс" (-3,9%).

Также просели акции "Интер РАО" (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (-1,1%).

Акции "Норникеля" (+0,6%) локально просели с утренних максимумов после выхода отчета за первое полугодие по МСФО: EBITDA ГМК сократилась до $1,8 млрд (ниже на 51% к данным 2019 года) вследствие признания расходов по экологическим резервам на сумму $2,1 млрд. Соотношение чистого долга ГМК к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2020 года увеличилось до 1,2x.

Тем временем, Capex "Норникеля" в первом полугодии вырос на 10% - до $0,6 млрд, по итогам года показатель ожидается на уровне до $2 млрд. Далее в 2021 году "Норникель" ожидает рост Capex до $3-3,4 млрд, а до 2025 года ГМК ожидает среднегодового уровня в $3,5-4 млрд, сообщается в презентации компании.

Чистая прибыль "Юнипро" (-1,9%) по МСФО в I полугодии снизилась на 37% (до 6,9 млрд руб.), EBITDA - на 19% (до 13,2 млрд рублей). ПАО "Юнипро" сохраняет планы по выплате промежуточных дивидендов в декабре 2020 года в размере 7 млрд руб., сообщила компания. Представление о дивидендных выплатах на 2021-2022 годы соответствует дивидендной политике компании, т.е. 20 млрд руб. в год, говорится в презентации. В то же время из материалов компании следует, что выплаты в 2021 году могут оказаться равны или меньше 20 млрд руб.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+25,8%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+12,9%), "Саратовэнерго" (+12,2% и +12,5% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+10,3%), ПАО "Галс-девелопмент" (+10%), ПАО "ОР" (+9,6%, до 37,8 рубля).

Акции ПАО "ОР" выросли на новостях о допэмиссии - совет директоров 10 августа принял решение об увеличении уставного капитала общества посредством дополнительного размещения 28,264 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. Допэмиссия составит 25% от ранее размещенных акций, группа может привлечь не менее 2,8 млрд рублей.

Допэмиссия будет размещена по открытой подписке с реализацией преимущественного права приобретения акций акционерами компании. Цена, сроки и другие параметры размещения будут определены позже советом директоров. С учетом сложившейся конъюнктуры и истории котировок акций ПАО "ОР" будет размещать допэмиссию только при цене акций существенно выше текущих уровней, но не менее 100 руб. за акцию, сообщила компания. Средства от размещения допэмиссии будут направлены на реализацию стратегии компании по цифровой трансформации бизнеса и развитие финансовых сервисов, говорится в пресс-релизе группы.

Подешевели бумаги ПАО "Русолово" (-16,3%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (-14,5%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (-12,5%), ПАО "ТНС Энерго" (-6,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-5,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-5,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,735 млрд рублей (из них 17,799 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).