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ВТБ запустит онлайн-ипотеку с 20 застройщиками и пятью магазинами

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ВТБ расширит список партнеров, у которых можно оформить онлайн-ипотеку до 20 застройщиков в РФ, сообщили в пресс-службе банка.

"С сегодняшнего дня мы масштабируем этот инновационный формат работы более чем для 20 крупнейших строительных компаний страны, а в дальнейшем планируем реализовать его и с другими застройщиками России", - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Онлайн-оформление кредита ВТБ доступно клиентам при покупке квартир у строительных компаний ГК "ПИК", ГК "Донстрой", "Холдинг Setl Group", ГК "Инград", ФСК "Лидер", ГК "Самолет девелопмент", ГК "Гранель", Группа ЛСР, ГК "Эталон", ГК "Центр долевого строительства", ГК "А101", ГК AFI Development, ГК "Унистрой", ГК "Пионер", ГК Level Group, ГК "КВС", ГК "Брусника", ООО "Главстрой СПБ", ГК "ГАЛС", ГК "МР Групп", АО "Центр-Инвест". Дистанционная покупка объектов этих застройщиков также доступна в магазинах новостроек компаний Est-a-Tet, "БЕСТ-Новострой", агентства недвижимости "Метриум", компании S.A. Ricci, брокера "Петербургская недвижимость".

Печатников напомнил, что банка начал выдачу онлайн-ипотеки еще в апреле. За это время проведено более 750 сделок почти на 4 млрд рублей. Самым активным регионом по их количеству стала Москва и Подмосковье. Средняя сумма одного ипотечного кредита, полученного полностью онлайн, по стране составила около 5,1 млн рублей.

ВТБ

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