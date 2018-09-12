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Культура

Бывший заместитель Мединского возглавит институт наследия им. Лихачева

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов назначен директором Российского института культурного и природного наследия имени Лихачева.

"Приказом министерства культуры с 12 сентября директором института назначен Владимир Владимирович Аристархов. Безусловно, это новый этап в развитии учреждения, и хотелось бы, учитывая специфику работы Владимира Владимировича, под началом которого мы работали в министерстве шесть лет, чтобы институт получил дополнительный импульс для изучения состояния российского общества в свете реализации государственной культурной политики. Нам очень не хватает хороших научных исследований, которые помогали бы министерству культуры принимать важные решения, ставить задачи не только перед отраслью, но и перед всем государством", - привели в пресс-службе Минкультуры слова главы Департамента науки и образования Минкультуры Александры Аракеловой.

Аристархов был депутатом Московской областной думы, работал в Комитете по вопросам образования, культуры, спорта, делам молодежи и туризма. В 2012 году поступил на государственную службу в качестве советника министра культуры Владимира Мединского. Спустя год был назначен первым заместителем главы Минкультуры.

В 2016 году Аристархов подтвердил, что в отношении него правоохранительными органами проводятся проверки, которые он считает попыткой давления на министерство со стороны некоторых депутатов Госдумы. Как сообщал тогда "Коммерсант", по факту возможного превышения Аристарховым должностных полномочий и распространения клеветы ведется доследственная проверка. Поводом стал имущественный конфликт вокруг площадей Академии хорового искусства им. В. С. Попова.

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Теги: Минкультуры

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