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Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 млн рублей

Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 млн рублей
Зураб Церетели
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Столичный департамент городского имущества подал иск к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" помощник скульптора.

Прокомментировать суть иска он отказался, лишь отметив, что только недавно получил документы и пытается разобраться в ситуации.

В материалах Арбитражного суда Москвы также не указаны основания исковых требований. В сообщении на сайте суда отмечено, что департамент городского имущества Москвы подал иск к скульптору на сумму 55 млн рублей, он пока не принят к производству.

В свою очередь "Известия" отмечают, что иск распределен судье Кристине Хабаровой, которая входит в судебный состав, специализирующийся на рассмотрении споров и приватизации, праве собственности и аренде.

Церетели - советский и российский художник-монументалист, скульптор. С 1997 года возглавляет Российскую академию художеств. Автор более 5 тыс. произведений, среди которых монумент "Разбейте стену недоверия" в Лондоне, Ленинский мемориал в Ульяновске, Дворец профсоюзов в Тбилиси, Новая сцена Большого театра, памятник Петру I, монумент "Дружба навеки" в Москве.

Москва Зураб Церетели

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