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Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за биржами Европы и США

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Консолидация рынка акций РФ в среду сменилась вечером новой волной роста вслед за индексами в Европе и США, а также на фоне высокой нефти за счет ураганов в Мексиканском заливе и статистики Минэнерго США о запасах сырья; индекс МосБиржи превысил 3050 пунктов, при этом лидировали в росте бумаги "РусГидро".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3051,97 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1273,24 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,7%.

Доллар вырос до 75,98 рубля (+0,65 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (+3,7%), "Сургутнефтегаза" (+3,4% и +1,3% "префы"), ПАО "Полюс" (+3%), "Ростелекома" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Роснефти" (+1%), "ФСК ЕЭС" (+1%), "Норникеля" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Мобильных телесистем" (+0,7%), "Яндекса" (+0,5%, до 5010 рублей).

Гендиректор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов может остаться во главе компании еще на пять лет, рассказали "Интерфаксу" источники, знакомые с готовящимся решением. По словам двух из них, директива правительства по этому вопросу в процессе формальной подготовки, заседание совета директоров компании состоится в ближайшее время.

Подешевели акции "РусАла" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Мечела" (-0,4% и -1,8% "префы"), "Башнефти" (-0,2%).

Подросли акции банка "Санкт-Петербург" (+2,7%) на фоне вышедшего отчета по МСФО: банк во втором квартале сократил чистую прибыль на 7,9% в годовом выражении (до 2 млрд рублей), а по итогам полугодия прибыль выросла на 3,6% (до 3,6 млрд рублей).

Вице-президент, финансовый директор банка "Санкт-Петербург" Станислав Филатов в ходе телефонной конференции в среду сообщил, что наблюдательный совет банка может обсудить возобновление выплаты дивидендов на обыкновенные акции в конце октября.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, противоречивый новостной фон пугает инвесторов, опасающихся, что перед выборами в США санкционное давление на Россию будет усиливаться. Американский рынок акций находится в перегретом состоянии - от мартовских минимумов индекс Доу-Джонса вырос более чем на 44% и если "бычья фаза" этого индекса сменится коррекцией, то и рынку акций РФ мало не покажется.

Запустить механизм коррекции американского рынка может, например, обострение отношений между США и Китаем или плохие новости с фронта борьбы с пандемией коронавируса. Сейчас у инвесторов есть завышенные ожидания касательно противовирусных препаратов, но они могут и не оправдаться. В этом случае придется забыть о быстром восстановлении таких секторов, как туристический бизнес, гостиницы и авиаперевозки. Ситуация на валютном рынке, где шестой день подряд наблюдается рост доллара по отношению к рублю, также нервирует инвесторов. Средства инвесторов в итоге идут на покупку доллара, отмечает аналитик.

Последние события в Белоруссии могут оказаться "долгоиграющей" темой, и пока не видно, за счет каких факторов будет укрепляться рубль в сентябре. "Инцидент" с Алексеем Навальным также может оказаться долгоиграющей ситуацией - Евросоюз грозит санкциями и это бьет по российскому долговому рынку. Техническое сопротивление по паре USD/RUB находится на уровне 76,5-77 руб./$1, полагает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Бест эффортс банка" (+39,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+10,5%), Petropavlovsk (+7,1%), ПАО "ОР" (+4,7%), МКФ "Красный Октябрь" (+4,6%), ПАО "Таттелеком" (+3,9%), ГДР "Эталона" (+3%).

Подросли акции Polymetal (+2,4%) на новостях о дивидендах и финотчете за полугодие. Совет директоров Polymetal решил скорректировать дивидендную политику – заменить специальные дивиденды на новый подход к выплате финальных дивидендов, сообщила компания.

Минимальный размер финальных дивидендов останется на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие (при соблюдении соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже 2,5x). Но в дополнение к этому совет директоров получит возможность увеличить выплату до 100% от свободного денежного потока (если он больше 50% от скорректированной чистой прибыли). При этом совет директоров будет учитывать макроэкономические прогнозы, уровень долговой нагрузки и будущие капитальные вложения компании.

В соответствии с дивидендной политикой, совет директоров Polymetal решил объявить дивиденды за I полугодие в размере $0,4 на акцию. В общей сложности это около $189 млн, что составляет примерно 50% от скорректированной чистой прибыли за полугодие.

Компания также представила полугодовой финансовый отчет. Ее скорректированная EBITDA по итогам I полугодия 2020 года увеличилась на 53% в годовом измерении и составила $616 млн. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне $619 млн. Чистая полугодовая прибыль компании выросла 2,5 раза, до $381 млн, скорректированная чистая прибыль - в два раза, до $373 млн.

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-4,9%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-4,9%), ПАО "Наука-Связь" (-4,4%), "Саратовэнерго" (-4,2%), ПАО "Галс-девелопмент" (-4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 74,242 млрд рублей (из них 16,533 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 17,673 млрд рублей - на акции "Яндекса").

МосБиржа РТС

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