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"ЗАЗ" будет собирать кроссовер Renault Arkana из российских машинокомплектов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Запорожский автомобилестроительный завод" ("ЗАЗ") в рамках проекта по выпуску автомобилей группы Renault будет собрать из поставляемых из России машинокомплектов купе-кроссоверы Renault Arkana, говорится в пресс-релизе "Рено Украина".

"Серийное производство Renault Arkana для украинского рынка налажено на заводе "ЗАЗ" из машинокомплектов, которые поставляются с московского завода группы Renault. Весь техпроцесс проходит с учетом стандартов и требований к производству и контролю качества Группы Renault", - говорится в сообщении.

В среду состоялась презентация Renault Arkana на Украине.

В пресс-релизе отмечается, что Renault Arkana - первая модель на украинском рынке, оснащенная бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.), разработанным альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве с концерном Daimler, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения.

"Производство автомобилей Renault - первый проект такого уровня на Украине после длительного перерыва", - привели агентству "Интерфакс-Украина" комментарий главы правления АО "ЗАЗ" Николая Евдокименко в пресс-службе корпорации "УкрАВТО".

В то же время других подробностей по проекту "УкрАВТО" пока не разглашает.

По оценке экспертов рынка, автомобиль станет сильным "игроком" в ценовой нише 500-800 тыс. гривен.

"Автомобиль позиционируют в C-классе и среди его конкурентов видят все кроссоверы аналогичных размеров, но, в первую очередь, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai", - написал директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий на странице группы в фейсбуке.

"ЗАЗ" 10 сентября сообщил о начале производства автомобилей Groupe Renault для внутреннего рынка на своих мощностях в Запорожье.

Как сообщалось, российская "дочка" Renault - ЗАО "Рено Россия" объявила о начале экспорта Arkana в страны СНГ в сентябре 2019 года после запуска его в серийное производство на автозаводе в Москве. Россия стала первой страной, где концерн начал производство и продажи этой модели.

Компания сообщала, что летом 2019 года на рынки Белоруссии, Азербайджана, Армении и Киргизии были поставлены первые 700 автомобилей.

"Принимая во внимание высокий экспортный потенциал Arkana, ЗАО "Рено Россия" рассматривает для поставок и страны дальнего зарубежья. С началом экспорта Renault Arkana в страны СНГ весь производимый в России модельный ряд Renault Россия поставляется за рубеж", - говорил гендиректор компании Андрей Панков.

Как сообщалось, украинские автопроизводители в 2019 году выпустили 7,265 тыс. автотранспортных средств, что на 10% больше по сравнению с 2018 годом. Выпуск легковых автомобилей вырос на 10,5% - до 6 тыс. 254 единиц, все легковые автомобили выпустил методом крупноузловой сборки завод "Еврокар" (в 2018 году так же, за исключением одного автомобиля на "ЗАЗе"). "ЗАЗ" в прошлом году сократил производство коммерческих автомоилей в 5,7 раза - до 15 единиц.

ЗАО "Рено Россия" создавалось в 1998 г. как совместное предприятие Renault и правительства Москвы, к концу 2012 г. было полностью выкуплено французами. Штаб-квартира и производство расположены в Москве.

Официальный курс на 16 сентября - 28,06 грн./$1.

Украина ЗАЗ

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