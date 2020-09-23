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Акции "Яндекса" в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" взлетели в начале торгов на "Мосбирже" на 13% (до 5118 рублей за штуку) по отношению к закрытию основной сессии во вторник, а депозитарные расписки TCS Group – на 8% (до 2163,4 рубля за штуку) на новостях о покупке "Яндексом" TCS Group.

"Яндекс" договорился о покупке TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования"), сумма сделки может составить $5,48 млрд, говорится в сообщении TCS Group. "Яндекс" может оплатить акции группы деньгами и своими акциями. Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября 2020 года, премию в 10,4% к средневзвешенной цене за один месяц торгов и 16,9% за трехмесячный период, закончившийся 21 сентября.

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"Яндекс" сообщил, что может купить до 100% TCS Group. Сделка потребует согласия акционеров интернет-компании.

TCS Group зарегистрирована на Кипре, поэтому технически потенциальная сделка, согласно предварительному намерению сторон, должна быть реализована в соответствии с кипрским законодательством.

Капитализация TCS Group составляет порядка $5,2 млрд.

Сумма сделки по текущему курсу ЦБ составляет 417 млрд рублей, то есть коэффициент может составить 3,9 капитала группы (108 млрд рублей на 30 июня 2020 года).

МосБиржа Яндекс TCS Group

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