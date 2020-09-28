Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, курс евро поднялся выше 92 рублей/EUR1 впервые с 21 января 2016 года, доллар ранее достигал 79 руб./$1 впервые со 2 апреля.

Курс евро составил 92,0225 руб./EUR1 в 16:28, что на 1,0925 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 78,85 руб./$1, подорожав на 64,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 84,5 копейки - до 84,78 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах под влиянием санкционных рисков. Давление на рубль также оказывает рост геополитической напряженности из-за боевых действий в зоне карабахского конфликта.

Более активный рост евро по сравнению с долларом связан с коррекционным укреплением котировок единой европейской валюты к доллару на Forex.

Днем в понедельник стало известно, что комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил без обсуждения предложение по расширению санкционного списка лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, подрывают суверенитет и независимость Украины.

По утверждению корреспондента радио "Свободная Европа" Рикарда Йозвяка, речь идет об ограничительных мерах в связи со строительством Керченского моста. "Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", - написал Йозвяк в твиттере. Он также отметил, что официальное решение Совета ЕС по этому вопросу состоится на текущей неделе.