Рынок акций РФ к концу дня растерял часть утреннего роста

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к концу основных дневных торгов понедельника растерял часть утреннего роста, так как участники рынка не смогли найти новых драйверов для дальнейшего повышения; поддержку рублевым котировкам оказало очередное заметное обесценение нацвалюты.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2927,17 пункта (+1,05%), индекс РТС - 1166,86 пункта (+0,19%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали позитивную динамику в пределах 3,4%. Доллар США вырос к этому моменту на 0,85 рубля (до 79,0575 руб./$1), что и стало основной причиной роста индекса МосБиржи.

Подорожали акции "Интер РАО" (+3,4%), "Яндекса" (+3,3%), "МТС" (+2,5%), "Газпром нефти" (+2,2%), "Татнефти" (+2,2%), "Россетей" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,7%), "ММК" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,6%), "НЛМК" (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (+1,5%), Polymetal (+1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "префы" Сбербанка (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), Сбербанка (+0,3%).

Вместе с тем подешевели акции "Северстали" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%).

Акции "Газпрома", продемонстрировавшие в начале торгов 3%-й рост на заявлениях зампредседателя правления компании Фамила Садыгова о неизменности дивидендной политики концерна, несмотря на поиски источников финансирования для социальной газификации, к концу дня растеряли более половины утренних достижений.

"В качестве одного из инструментов финансирования расходов на газификацию "Газпром" рассматривает и в настоящее время обсуждает с федеральными органами исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минфин России, Минэнерго России) возможный выпуск бессрочных облигаций с государственной поддержкой", - говорится в комментарии Садыгова, распространенном компанией. "Хотел бы отметить, что мы неоднократно заявляли, и я готов снова сделать акцент на том, что приверженность дивидендной политике является для нас приоритетом, мы будем строго придерживаться ее положений при определении размеров дивидендных выплат и выполним свои обязательства в полном объеме", - настаивает Садыгов.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", росту российских акций в начале торгов 28 сентября способствовало, прежде всего, улучшение ситуации на мировых рынках капитала. Однако к середине дня запал покупателей на отечественном фондовом рынке снизился, так как участники не смогли найти факторов для продолжения роста.

Европейские фондовые индексы продемонстрировали в понедельник повышение в среднем на 1,5-2%, пытаясь восстановиться после худшей недели с середины июня. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, несмотря на информацию о введении в США санкций против китайской Semiconductor Manufacturing International Corp. Акции HSBC Holdings подорожали на 9,2% на торгах в Гонконге. Дневной рост котировок банка стал максимальным с 2009 года после их падения на прошлой неделе до 25-летнего минимума.

Поддержку рынкам в понедельник в том числе оказали признаки ускорения восстановления экономики Китая. Совокупная прибыль китайских промышленных предприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце увеличилась на 19,1% в годовом выражении и составила 612,8 млрд юаней ($90 млрд). Таким образом, прибыль промпредприятий страны выросла по итогам четвертого месяца подряд. В июле она повысилась на 19,6%.

Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов 28 сентября благодаря улучшению настроений инвесторов на фоне перспектив принятия нового пакета стимулирующих мер в США. Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в минувшую пятницу возобновили переговоры относительно следующей программы поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Они договорились продолжить переговоры в ближайшие дни", - сообщил пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл. Пелоси позднее заявила, что считает возможным принятие Конгрессом новой программы мер поддержки экономики, несмотря на то, что предыдущие переговоры между демократами и республиканцами зашли в тупик.

Нефть

Цены на нефть в понедельник вечером демонстрируют умеренный рост. Агентство Bloomberg сообщило, что добыча нефти и газа в Норвегии может упасть более чем на 20%, если компании на этой неделе не заключат с профсоюзами соглашения об оплате труда, чтобы избежать забастовок. В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что баланс на нефтяном рынке сейчас достигнут, но министры энергетики стран G20 выступают за необходимость координации своих действий для сбалансирования рынка в случае ухудшения ситуации с падением спроса из-за пандемии. В понедельник и вторник проходит заседание министров энергетики G20.

На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 в понедельник составила $42,22 за баррель, что на 0,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,41 за баррель, что на 0,4% выше уровня предыдущей сессии.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов удерживались в плюсе, получая сдержанную поддержку от сохранения оптимизма за рубежом. Некоторые акции потребительского сектора, судя по всему, росли, вновь приобретя роль защитных активов на фоне усугубления коронавирусной ситуации в РФ. Акции "РусАла" в понедельник возобновили торги на "Московской бирже", приостановленные в связи с перерегистрацией компании в российской юрисдикции, но при этом показали значительно менее существенное снижение, нежели в последние дни в Гонконге (около 7%). Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 1,3-1,6%. Понедельник не отметился важными макроэкономическими событиями, а на рынке ждали первых дебатов Байдена и Трампа во вторник. Рассчитывать на возобновление более уверенного роста стоит при способности индикатора S&P 500 закрепиться выше уровня 3400 пунктов.

"Настроения на зарубежных фондовых площадках в начале недели улучшились, что, впрочем, мало коснулось российских активов. Рынок РФ находился под влиянием внутренних факторов, таких как геополитика - конфликт между Арменией и Азербайджаном, ухудшение вирусной ситуации и потенциальное ужесточение ограничений в крупнейших городах. В связи с этим в ближайшие дни влияние западного оптимизма на отечественные активы также, скорее всего, будет ограниченным, а ухудшение настроений еще больше усугубит ситуацию", - полагает Кожухова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в понедельник российский фондовый рынок перешел к восстановлению на улучшении внешнего фона. Покупкам на нашем рынке способствовала ситуация на западных площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 3,1%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,8% и 1,5% соответственно. Индексу МосБиржи в ходе сегодняшней сессии удалось восстановить позиции выше 2900 пунктов. Однако пока картина, складывающаяся на графике индекса, говорит в пользу продолжения негативной динамики, в результате которой рынок может опуститься к поддержке на уровне 2850 пунктов. Для отмены данного сценария "быкам" необходимо выводить рынок выше отметки 3000 пунктов, выступающей ближайшим сопротивлением.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, отечественный рынок взял курс на рост, руководствуясь позитивным внешним фоном. Однако рубль, начав день с попытки укрепления, решил отыграть обеспокоенность геополитикой. Ослабление "россиянина" в начале недели многие на рынке связывают с очередным обострением вокруг Нагорного Карабаха. Спекулянты ставят на то, что Россия может вмешаться в конфликт и получить в ответ очередные рестрикции. Вместе с тем вероятность принятия нового пакета экономической поддержки в США растет, что оказывает поддержку не только американским акциям, но и практически всем мировым фондовым индексам. В минувшие выходные лидер демократов в палате представителей и спикер этой самой палаты Нэнси Пелоси выразила надежду, что компромисс по новым предложениям в рамках пакета экономической поддержки может быть достигнут. В частности, демократы снизили свои претензии до $2,2 трлн.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам основной дневной сессии понедельника составил 69,77 млрд рублей (из них 14,2 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,4 млрд рублей на бумаги "Газпрома").