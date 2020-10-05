Матвиенко предложила повысить налоги для выводимой в офшоры прибыли

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает существенно повысить налог на средства, заработанные компаниями в России и выводимые в офшоры.

"Мне кажется, надо обратить (внимание) на то, чтобы налоговая система была еще и мотивирующей. Ну просто для размышления: компании крупные, которые выводят большие средства за рубеж", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях по бюджету в СФ в понедельник.

"Я только за то, чтобы все было по закону, как положено в рыночной экономике, но если они вкладывают прибыль в инвестиции, в развитие, в создание новых производств, новых рабочих мест, то налог на прибыли даже можно и уменьшить. А вот если они огромные средства, заработанные здесь, в России, выводят в офшоры, то вот на такие средства, как во многих странах Европы - во Франции и других, можно существенно повысить налог", - отметила она.