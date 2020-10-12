Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,2%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне роста внешних фондовых площадок на ожиданиях принятия новых экономических стимулов в США, а также дешевеющей нефти после ралли неделей ранее; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,1-0,2%, при этом лидерами отката выступают бумаги Сбербанка и "Яндекса".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2831,93 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1161,54 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 76,91 рубля (+0,14 рубля), золото - $1932,2 за тройскую унцию (+0,3%).

Подешевели акции Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "Яндекса" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Россетей" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%), акции банка ВТБ (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что консолидация немногим ниже 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. В то время как ожидания прогресса в переговорах между представителями двух партий в США по новому пакету поддержки экономики остаются фактором роста для развитых рынков, динамика нефтяных фьючерсов выглядит скорее неблагоприятной для российского сектора "голубых фишек" (восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана и в Ливии после гражданской войны может сместить баланс между спросом и предложением на глобальном нефтяном рынке). На валютном рынке в начале торгов доллар может остаться ниже отметки 77 руб./$1, но коррекция вниз по ценам на энергоносители потенциально может оказать давление на курс рубля, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, индекс МосБиржи попытается удержать позиции в диапазоне 2800-2850 пунктов.

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов. Рост рисков восстановления карантинных ограничений на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе может оказать давление на широкий спектр активов. Пока инвесторы игнорируют данный факт, однако ситуация ухудшается, а также появляются первые признаки замедления экономики европейских стран. В результате игроки будут вынуждены обратить внимание на данную ситуацию, что приведет к пересмотру ими отношения к рисковым активам в сторону ухудшения.

Вторым важным фактором могут стать переговоры по новому пакету помощи американской экономики, которого рынки давно ждут. Белый дом и демократы не прекращают попытки договориться. Данный фактор в конце прошлой недели оказывал рынкам поддержку, и если удастся найти компромиссное решение, это станет позитивным фактором для инвесторов и простимулирует покупки в рисковых активах.

Также можно выделить возможность эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем. По словам госсекретаря США Помпео, Трамп изучает варианты мер в отношении Китая из-за последствий пандемии коронавируса. Это может оживить опасения инвесторов относительно влияния противостояния между странами на мировую торговлю и экономику, которые в последнее время отошли на второй план.

Утром в понедельник внешний фон подает смешанные сигналы, дешевеет после ралли нефть. На таком фоне можно ожидать перехода российского рынка в консолидацию у уровней пятничного закрытия. Индекс МосБиржи закрепится в коридоре 2800-2850 пунктов и на неделе может удержаться в его рамках. При этом нахождение индекса МосБиржи ниже 2850 пунктов говорит в пользу возможности продолжения негативной динамики в среднесрочной перспективе с целью в районе 2700-2750 пунктов, считает Зварич.

В США в пятницу индексы выросли на 0,6-1,4% на ожиданиях принятия новых экономических стимулов в США, недельный прирост Dow Jones (+3,3%) стал максимальным с августа, а S&P 500 (+3,8%) и Nasdaq (+4,6%) показали максимальный подъем с начала июля, пишет CNBC.

В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом готовит новый пакет мер по стимулированию роста экономики США, пострадавшей от пандемии COVID-19, на сумму $1,8 трлн.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу в интервью Fox Business заявил, что Дональд Трамп одобрил пересмотренный пакет и выразил желание достичь соглашения с Конгрессом.

Однако, как отмечает MarketWatch, лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнелу будет сложно получить одобрение пакета объемом более $1 трлн, поскольку некоторые республиканцы выступают против любых расходов на стимулирование экономики.

Помимо этого, аналитики считают, что увеличение отрыва кандидата от Демократической партии Джо Байдена от действующего президента в предвыборной гонке также поддерживает рынок, поскольку увеличение отрыва уменьшает вероятность напряженных выборов с оспариваемыми итогами. Байден в среднем опережает Трампа на 9,7 процентного пункта, свидетельствуют данные агрегатора опросов RealClearPolitics.

Дефицит бюджета США в 2020 финансовом году, завершившемся 30 сентября, увеличился более чем в три раза - до $3,1 трлн по сравнению с $984 млрд годом ранее, свидетельствуют оценки Бюджетного управления Конгресса (Congressional Budget Office, CBO). Таким образом, дефицит бюджета достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года.

В понедельник преобладает позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite растет на 2,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,3%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Инвесторы следят за новостями о пакете стимулирующих мер для поддержки экономики США и ноябрьских президентских выборах.

На нефтяном рынке цены проседают после ралли минувшей недели; цена Brent находится более чем на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $42,43 за баррель (-1% и -1,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $40,16 за баррель (-1,1% и -1,4% в пятницу).

На прошлой неделе стоимость Brent выросла на 9,1%, WTI – на 9,6%.

В пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября. Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн б/с, отмечает S&P Global Platts.

Тем временем нефтегазовые компании в Мексиканском заливе начали оценивать ущерб в связи с прошедшим ураганом "Дельта" для проведения необходимых ремонтных работ и восстановления добычи.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на воскресенье было остановлено чуть более 91% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Помимо этого, национальная нефтяная компания Ливии в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", которое может производить до 300 тыс. б/с.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на четыре единицы – до 193 установок. Увеличение их числа наблюдалось третью неделю подряд.