Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:32Заразились
на 12.10В России 1 312 310+13 592В мире 37 408 593+228 285

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,2%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне роста внешних фондовых площадок на ожиданиях принятия новых экономических стимулов в США, а также дешевеющей нефти после ралли неделей ранее; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,1-0,2%, при этом лидерами отката выступают бумаги Сбербанка и "Яндекса".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2831,93 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1161,54 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 76,91 рубля (+0,14 рубля), золото - $1932,2 за тройскую унцию (+0,3%).

Подешевели акции Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "Яндекса" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Россетей" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%), акции банка ВТБ (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что консолидация немногим ниже 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. В то время как ожидания прогресса в переговорах между представителями двух партий в США по новому пакету поддержки экономики остаются фактором роста для развитых рынков, динамика нефтяных фьючерсов выглядит скорее неблагоприятной для российского сектора "голубых фишек" (восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана и в Ливии после гражданской войны может сместить баланс между спросом и предложением на глобальном нефтяном рынке). На валютном рынке в начале торгов доллар может остаться ниже отметки 77 руб./$1, но коррекция вниз по ценам на энергоносители потенциально может оказать давление на курс рубля, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, индекс МосБиржи попытается удержать позиции в диапазоне 2800-2850 пунктов.

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов. Рост рисков восстановления карантинных ограничений на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе может оказать давление на широкий спектр активов. Пока инвесторы игнорируют данный факт, однако ситуация ухудшается, а также появляются первые признаки замедления экономики европейских стран. В результате игроки будут вынуждены обратить внимание на данную ситуацию, что приведет к пересмотру ими отношения к рисковым активам в сторону ухудшения.

Вторым важным фактором могут стать переговоры по новому пакету помощи американской экономики, которого рынки давно ждут. Белый дом и демократы не прекращают попытки договориться. Данный фактор в конце прошлой недели оказывал рынкам поддержку, и если удастся найти компромиссное решение, это станет позитивным фактором для инвесторов и простимулирует покупки в рисковых активах.

Также можно выделить возможность эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем. По словам госсекретаря США Помпео, Трамп изучает варианты мер в отношении Китая из-за последствий пандемии коронавируса. Это может оживить опасения инвесторов относительно влияния противостояния между странами на мировую торговлю и экономику, которые в последнее время отошли на второй план.

Утром в понедельник внешний фон подает смешанные сигналы, дешевеет после ралли нефть. На таком фоне можно ожидать перехода российского рынка в консолидацию у уровней пятничного закрытия. Индекс МосБиржи закрепится в коридоре 2800-2850 пунктов и на неделе может удержаться в его рамках. При этом нахождение индекса МосБиржи ниже 2850 пунктов говорит в пользу возможности продолжения негативной динамики в среднесрочной перспективе с целью в районе 2700-2750 пунктов, считает Зварич.

В США в пятницу индексы выросли на 0,6-1,4% на ожиданиях принятия новых экономических стимулов в США, недельный прирост Dow Jones (+3,3%) стал максимальным с августа, а S&P 500 (+3,8%) и Nasdaq (+4,6%) показали максимальный подъем с начала июля, пишет CNBC.

В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом готовит новый пакет мер по стимулированию роста экономики США, пострадавшей от пандемии COVID-19, на сумму $1,8 трлн.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу в интервью Fox Business заявил, что Дональд Трамп одобрил пересмотренный пакет и выразил желание достичь соглашения с Конгрессом.

Однако, как отмечает MarketWatch, лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнелу будет сложно получить одобрение пакета объемом более $1 трлн, поскольку некоторые республиканцы выступают против любых расходов на стимулирование экономики.

Помимо этого, аналитики считают, что увеличение отрыва кандидата от Демократической партии Джо Байдена от действующего президента в предвыборной гонке также поддерживает рынок, поскольку увеличение отрыва уменьшает вероятность напряженных выборов с оспариваемыми итогами. Байден в среднем опережает Трампа на 9,7 процентного пункта, свидетельствуют данные агрегатора опросов RealClearPolitics.

Дефицит бюджета США в 2020 финансовом году, завершившемся 30 сентября, увеличился более чем в три раза - до $3,1 трлн по сравнению с $984 млрд годом ранее, свидетельствуют оценки Бюджетного управления Конгресса (Congressional Budget Office, CBO). Таким образом, дефицит бюджета достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года.

В понедельник преобладает позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite растет на 2,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,3%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Инвесторы следят за новостями о пакете стимулирующих мер для поддержки экономики США и ноябрьских президентских выборах.

На нефтяном рынке цены проседают после ралли минувшей недели; цена Brent находится более чем на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $42,43 за баррель (-1% и -1,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $40,16 за баррель (-1,1% и -1,4% в пятницу).

На прошлой неделе стоимость Brent выросла на 9,1%, WTI – на 9,6%.

В пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября. Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн б/с, отмечает S&P Global Platts.

Тем временем нефтегазовые компании в Мексиканском заливе начали оценивать ущерб в связи с прошедшим ураганом "Дельта" для проведения необходимых ремонтных работ и восстановления добычи.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на воскресенье было остановлено чуть более 91% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Помимо этого, национальная нефтяная компания Ливии в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", которое может производить до 300 тыс. б/с.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на четыре единицы – до 193 установок. Увеличение их числа наблюдалось третью неделю подряд.

МосБиржа РТС

Новости

Программу льготной ипотеки в РФ предложили продлить до конца 2021 года

Brent и WTI подешевели после сильного прироста на прошлой неделе

ВТО впервые возглавит женщина

ВТО впервые возглавит женщина
Экономический кризис

"Газпром" начал ограничивать подачу газа предприятиям Кубани

"Газпром" начал ограничивать подачу газа предприятиям Кубани

"Союзмультфильм" переместит часть коллекции с YouTube на другие платформы

"Союзмультфильм" переместит часть коллекции с YouTube на другие платформы

"Газели" накануне вымирания

"Газели" накануне вымирания

ЦБ РФ отозвал лицензию у банков "Майский" и "Прохладный"

Цены на нефть завершают неделю уверенным ростом

Цены на нефть завершают неделю уверенным ростом

"Известия" узнали о возможном запуске оплаты по биометрии в кафе и магазинах

CEO "Траста" Хабаров был вызван на допрос в СКР

CEO "Траста" Хабаров был вызван на допрос в СКР
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');