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Выручка IBM превзошла прогнозы из-за роста "облачного" бизнеса

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines Corp (IBM) немного увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2020 года, несмотря на снижение выручки в условиях пандемии коронавируса, вынуждающей бизнес откладывать реализацию проектов, чтобы сберечь капитал.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,7 млрд, или $1,89 в расчете на акцию, по сравнению с $1,67 млрд, или $1,87 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,58 на акцию.

Квартальная выручка IBM уменьшилась на 2,6%, до $17,56 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании в третьем квартале на уровне $2,08 на акцию, скорректированную прибыль - $2,58 на акцию, выручку - $17,54 млрд.

Ранее в этом месяце IBM объявила о планах выделения в самостоятельную компанию операций в сфере управления IT-инфраструктурой. Тогда же она опубликовала предварительную отчетность за третий квартал.

IBM все больше фокусируется на операциях в сфере гибридных облачных технологий, которые быстро растут. В минувшем квартале общая выручка от облачных сервисов, разбросанных по разным подразделениям компании, подскочила на 19%, до $6 млрд, отмечают в IBM.

Выручка подразделения облачных и когнитивных технологий (включает облачные платформы и платформы обработки данных, когнитивные приложения и платформы обработки транзакций, а также показатели Red Hat) в третьем квартале выросла на 7% и достигла $5,55 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали выручку этого бизнеса на уровне $5,48 млрд.

"Хорошие показатели нашего облачного бизнеса, в первую очередь, Red Hat, подчеркивают все более активное использование клиентами нашей открытой платформы гибридного облака, - сказал главный исполнительный директор IBM Арвинд Кришна. - Отделение бизнеса в сфере управляемой IT-инфраструктуры создаст самостоятельную компанию с ведущими рыночными позициями, а также позволит IBM сузить фокус, сосредоточившись на платформе гибридного облака и возможностях в сфере искусственного интеллекта".

Выручка подразделения глобальных технологических услуг в третьем квартале уменьшилась на 4%, до $6,5 млрд (консенсус-прогноз - $6,25 млрд). В сфере IT-консалтинга выручка снизилась на 5%, до $4 млрд (консенсус-прогноз - $3,9 млрд), в сегменте, отвечающем за производство аппаратного и программного обеспечения, - сократилась на 15%, до $1,3 млрд (консенсус-прогноз - $1,55 млрд).

Акции IBM по итогам дополнительных торгов в понедельник подешевели на 2,9% после публикации компанией отчетности. С начала текущего года ее капитализация сократилась на 6,4%, тогда как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снизился за этот период на 1%.

IBM

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