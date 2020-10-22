Президент РФ заявил о необходимости продления ряда мер господдержки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Меры господдержки по ряду направлений необходимо продлить, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, скажем, малого и среднего бизнеса. Некоторые направления этой работы требуют дополнительной поддержки, может быть, продления тех мер льготирования, которые там по налогам, еще по некоторым направлениям, которые были введены, и которые в ближайшее время должны закончиться", - сказал Путин.

"Есть необходимость внимательно посмотреть на перевозки, на транспорт, на сферу обслуживания. Мы это все знаем, все видим и будем продолжать работать по этому направлению", - заявил президент.