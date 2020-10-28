Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,4-0,9%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил снижение вслед за мировыми площадками на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом COVID-19 в мире и несбывшихся надежд на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,9%, при этом лидируют в откате бумаги нефтяных компаний из-за дешевеющей нефти.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2752,51 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1120,97 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 77,47 рубля (+0,16 рубля), золото - $1908,2 за тройскую унцию (-0,2%).

Подешевели акции "Татнефти" (-1,6%), "Роснефти" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,1%), Сбербанка (-0,9% и -0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), банка ВТБ (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Россетей" (-0,6%), Polymetal (-0,5%), UC Rusal (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%), Московской биржи (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), акции "Яндекса" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%).

Мнения аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, данные технического анализа указывают на возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС. Внешний фон пока не дает оснований для восстановления "спроса на риск", сохраняется негативное влияние фактора пандемии (сообщается о намерении президента Франции выступить по телевидению в среду вечером для объявления новых ограничительных мер). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения доллара к рублю под давлением внешнего фона.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду нельзя назвать однозначно негативным: промышленные металлы все же пользуются спросом, хотя нефть остается под давлением. Нефть в прохладное время года может выручить топочный мазут, спрос на который увеличивается в режиме "сидим дома".

Индекс доллара укреплял свои позиции, но австралийский доллар пользовался спросом на фоне всплеска инфляции. В начале торгов российский рынок может показать снижение вслед за котировками нефти. Индекс МосБиржи войдет в зону поддержки 2720-2750 пунктов. Рубль накануне вечером оказался слишком перепроданным, поэтому его дальнейшее ослабление не столь очевидно, тем более, что в среду проводятся аукционы ОФЗ. В среду отчетности по МСФО представят "Яндекс" и "НОВАТЭК", а "ТГК-1" отчитается по РСБУ.

В США во вторник, 27 октября, индексы показали смешанную динамику, продолжили снижение Dow Jones (-0,8%) и S&P 500 (-0,3%).

Ситуация с коронавирусом в США и новым пакетом мер поддержки экономики

Давление на рынок продолжают оказывать данные о новых случаях заражения коронавирусом в США. По состоянию на понедельник, 26 октября, среднее число новых случаев заражения в Соединенных Штатах за минувшие семь дней составило рекордные 69,97 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Помимо этого, надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов развеялись после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.

Тем временем, согласно опубликованным во вторник данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре увеличился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,4% в августе. Рост показателя наблюдался пятый месяц подряд после падения в марте и апреле из-за вспышки коронавируса. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в сентябре на 0,5%.

Индекс потребительского доверия в США в октябре упал до 100,9 пункта с пересмотренных 101,3 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее сентябрьское значение оценивалось в 101,8 пункта. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - до 101,5 пункта, по данным MarketWatch.

Инвесторы также оценивали очередную порцию корпоративных отчетов. Примерно 170 компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, уже опубликовали результаты за минувший квартал, из них 83% сообщили о превысивших ожидания показателях, свидетельствуют данные The Earnings Scout.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,6%).

Цены на нефть

Нефть утром в среду дешевеет на данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $0,8 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $40,35 за баррель (-2,1% и +1,8% во вторник), декабрьская цена WTI - $38,56 за баррель (-2,6% и +2,6% накануне).

API сообщил 27 октября, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 4,6 млн баррелей; запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 5,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 136 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 200 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране сократились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 по Москве.

Накануне росту нефтяных цен способствовали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Зета". По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел Соединенных Штатов, по состоянию на вторник, 27 октября, было остановлено около 49,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 15,9% накануне.