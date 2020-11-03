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Ozon косвенно подтвердил сообщения о готовившейся сделке со Сбербанком

Согласно проспекту к IPO, соглашение было расторгнуто

Ozon косвенно подтвердил сообщения о готовившейся сделке со Сбербанком
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Интерес Сбербанка к маркетплейсу Ozon, о котором до сих пор сообщалось только в СМИ, нашел косвенное подтверждение в проспекте к предстоящему IPO компании.

В документе говорится, что в сентябре 2020 года было расторгнуто некое соглашение об основных условиях сделки, заключенное между Ozon и его акционерами с одной стороны и Сбербанком - с другой.

Сообщается, что оно предусматривало штраф за разрыв договора. Размер break-up fee, причитающийся Сбербанку, - 1 млрд рублей. Как правило, положения о break-up fee включаются в договоры о M&A-сделках и соглашения об эксклюзивности переговоров. Впрочем, в проспекте Ozon предмет и параметры сделки, а также дата ее заключения не раскрыты: сведения о потенциальной выплате в пользу Сбербанка попали в документ как один из рисков, о которых компания сочла необходимым предупредить инвесторов.

В проспекте говорится, что недавно Сбербанк уведомил Ozon, что компания должна либо выплатить компенсацию за разрыв соглашения в полном объеме, либо предоставить обоснование того, что компания выполнила условия договора. В Ozon не считают, что компания должна выплачивать какие-либо средства и направила необходимые объяснения в Сбербанк.

Если финансовая организация продолжит требовать платы за расторжение договора и стороны не смогут мирно урегулировать данный вопрос, сумму выплаты придется определять через суд, предупреждают в Ozon. При этом Sber CIB - один из организаторов предстоящего IPO Ozon.

В пресс-службах Ozon и ПАО АФК "Система" от комментариев отказались. В пресс-службе Сбербанка получить комментарий на момент публикации не удалось.

В документах Ozon говорится, что компания использует финансирование Сбербанка для развития. В частности, в марте компания привлекла у банка заем на 6 млрд рублей. Средства предоставлены на год по ставке 15% годовых. В рамках займа Сбербанк также получил в залог 100% основной операционной компании ООО "Интернет решения" и 100% ООО "Озон Холдинг".

В июне агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Ozon. Речь шла о покупке пакета акций в рамках допэмиссии, в результате чего финансовая организация может получить около 30% интернет-компании, сообщало агентство.

Ранее основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков не подтверждал и не опровергал переговоры о вхождении Сбербанка в капитал Ozon.

Сейчас Ozon на 42,999% принадлежит ПАО АФК "Система" (с учетом 11,699% у венчурного фонда Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.

В проспекте Ozon акционерные доли раскрываются с учетом возможной реализации всех предусмотренных опционов, конвертируемых займов и других инструментов. Согласно документу, с учетом реализации конвертируемых займов (в течение 60 дней начиная с 1 ноября 2020 года) доля АФК "Система" в Ozon составила бы 45,2%, Baring Vostok - 45,1%. Совладельцами Ozon также являются фонды Index Ventures (6%) и Princeville Global (5,6% при условии приобретения акций в рамках конвертируемого займа). Если гендиректор Ozon Александр Шульгин полностью реализует предназначенные для него опционы, его доля в компании составит 1,8%.

Ozon Сбербанк

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