Ozon и Сбербанк урегулировали разногласия по расторгнутой сделке

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ozon и Сбербанк урегулировали разногласия, связанные с расторгнутой сделкой, разрыв договора о которой предусматривал break-up fee в пользу банка в 1 млрд рублей.

"Ozon и Сбербанк разрешили разногласия, связанные с соглашением о намерениях, которое ранее было заключено между компанией, ее основными акционерами и Сбербанком. Разногласия урегулированы полностью, у сторон более нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению о намерениях и связанных с ними выплатах", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ozon.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили, что разногласия были урегулированы. При этом как в Ozon, так и в Сбербанке детали соглашения не раскрывают.

В начале ноября Ozon опубликовал проспект к потенциальному IPO, в котором сообщалось о готовившейся сделке со Сбербанком. В документе говорится, что в сентябре 2020 года было расторгнуто некое соглашение об основных условиях сделки, заключенное между Ozon и его акционерами с одной стороны и Сбербанком - с другой. Оно предусматривало штраф за разрыв договора. Размер break-up fee, причитающийся Сбербанку - 1 млрд рублей.

Как правило, положения о break-up fee включаются в договоры о M&A-сделках и соглашения об эксклюзивности переговоров. В проспекте Ozon предмет и параметры сделки, а также дата ее заключения не раскрыты: сведения о потенциальной выплате в пользу Сбербанка попали в документ как один из рисков, о которых компания сочла необходимым предупредить инвесторов.

В проспекте сообщалось, что Сбербанк уведомил Ozon, что компания должна либо выплатить компенсацию за разрыв соглашения в полном объеме, либо предоставить обоснование того, что компания выполнила условия договора. В Ozon не считают, что компания должна выплачивать какие-либо средства, и направила необходимые объяснения в Сбербанк, было указано в проспекте.

Впрочем, в Ozon предупреждали, что, если банк продолжит требовать платы за расторжение договора, и стороны не смогут мирно урегулировать данный вопрос, сумму выплаты придется определять через суд.